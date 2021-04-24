Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: 24 Nisan’la ilgili cevap 23 Nisan’da verildi

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın değerlendirmeleri şöyle;

"PENÇE-ŞİMŞEK VE PENÇE-YILDIRIM OPERASYONU" AÇIKLAMASI

"Bu daha önceden planlanmış harekâttır. Ama değişik nedenlerle ertelendi. Harekâtın planları ver birlikleri hazırdı. Yani düğmeye basıldığı an bu başlardı. Aslında bu harekat 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminden sonra başlayan ilk Irak eksenli harekat. Hakkâri Uzundere ve Güvendağı Hisardağı hattında yapılan bir harekat vardı. O harekâtın davamı olarak kendisini gösteriyor.

"24 NİSAN'LA İLGİLİ CEVAP 23 NİSAN'DA VERİLDİ"

Türkiye'den karasal anlamada ileri doğru yanaşmak bağlamında. O harekat 30 Ağustos'ta başlamıştı. Bu harekat ise 23 Nisan'da başladı. Yani 24 Nisan'la ilgili cevap 23 Nisan'da verildi. Böyle çok güzel bir anlamı var.