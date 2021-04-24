24 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Metina'ya hava destekli kara harekatı! Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri ağır şekilde vuruluyor

Metina'ya hava destekli kara harekatı! Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri ağır şekilde vuruluyor

'nin bölücü terör örgütü PKK’ya karşı mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. TSK, savaş uçakları ve helikopterleri ile gece saatlerinden itibaren 'ın kuzeyinde bulunan bölgesindeki PKK hedeflerini yok ediyor. Gelişmeleri canlı yayınına bağlanan gazeteci değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
ABONE OL
Metina'ya hava destekli kara harekatı! Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri ağır şekilde vuruluyor

Gazeteci Güngör Yavuzaslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Türk askerinin destan yazdığı dakikalardayız. Şırnak-Uludere'nin 23-30 km derinliğindeki operasyon dün gece saatlerinde başladı.

Operasyon genişleyerek devam ediyor. Tabi biz resmi açıklamayı bekleyeceğiz. Haftanin dışına da hem havadan hem karadan operasyon yapılıyor.

Metina, Haftanin ve Sinat kısmında operasyonlar devam ediyor. Başka bölgelere doğru yönelik de yayılmalar devam ediyor ancak operasyon devam ettiği için şu an onu pek dillendirmemek gerekiyor.

Irak'ın kuzeyinde TSK'nın bir ateş etkisi var. Örgüt özellikle Gara'da yediği ağır darbeden sonra bölge hareket edemiyor ve eylem yapamıyor.

Örgüt 30 kişilik gruplar halinde üs bölgelerine tacizde bulunuyorlar. Bahar döneminde Türkiye'ye sızma harekatı yapıyorlar.

Operasyonun odak noktası Metina. Burada kampları var ve lojistiği sağlamaya çalışıyıorlar. Türkiye'nin burnunu dibinde terör örgütü barınamayacak. Verilen en ciddi mesaj bu. Elebaşların ve destekçilerine 'Türk sınırına yaklaştığınız anda ben sizi etkisiz hale getirim.' mesajı veriliyor."

Metina'da Kaplan Pençesi harekatı! ATAK ve SİHA'lar vuruyor. METİNA'DA KAPLAN PENÇESİ HAREKATI! ATAK VE SİHA'LAR VURUYOR.
Metina'ya hava destekli kara harekatı! METİNA'YA HAVA DESTEKLİ KARA HAREKATI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA