Metina'ya hava destekli kara harekatı! Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri ağır şekilde vuruluyor
Türkiye'nin bölücü terör örgütü PKK’ya karşı mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. TSK, savaş uçakları ve helikopterleri ile gece saatlerinden itibaren Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesindeki PKK hedeflerini yok ediyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
Gazeteci Güngör Yavuzaslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Türk askerinin destan yazdığı dakikalardayız. Şırnak-Uludere'nin 23-30 km derinliğindeki operasyon dün gece saatlerinde başladı.
Operasyon genişleyerek devam ediyor. Tabi biz resmi açıklamayı bekleyeceğiz. Haftanin dışına da hem havadan hem karadan operasyon yapılıyor.
Metina, Haftanin ve Sinat kısmında operasyonlar devam ediyor. Başka bölgelere doğru yönelik de yayılmalar devam ediyor ancak operasyon devam ettiği için şu an onu pek dillendirmemek gerekiyor.
Irak'ın kuzeyinde TSK'nın bir ateş etkisi var. Örgüt özellikle Gara'da yediği ağır darbeden sonra bölge hareket edemiyor ve eylem yapamıyor.
Örgüt 30 kişilik gruplar halinde üs bölgelerine tacizde bulunuyorlar. Bahar döneminde Türkiye'ye sızma harekatı yapıyorlar.
Operasyonun odak noktası Metina. Burada kampları var ve lojistiği sağlamaya çalışıyıorlar. Türkiye'nin burnunu dibinde terör örgütü barınamayacak. Verilen en ciddi mesaj bu. Elebaşların ve destekçilerine 'Türk sınırına yaklaştığınız anda ben sizi etkisiz hale getirim.' mesajı veriliyor."
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