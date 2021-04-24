Joe Biden'ın ‘soykırım’ diyecek mi? Harbord raporu ne diyor?

Öncelikle, "kendi hallerine bırakıldıklarında Türklerle Ermenilerin başka devletlerin kışkırtmaları olmadığında şu ana kadar huzur içinde birlikte yaşayabildiklerini gösteren çok şey vardır. 500 yıldır aynı topraklarda yan yana var oluşları şüphe götürmez şekilde birbirlerine olan bağlılıklarını ve karşılıklı çıkarları olduğunu ispatlamaktadır." ifadelerine yer verdiği raporunda, yapılan kışkırtmaları gözler önüne serdi.