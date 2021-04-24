Türkiye'den Metina’ya operasyon! Terör unsurlarına yönelik operasyon başlatıldı
Türkiye, Kuzey Irak’ta bulunan terör örgüt PKK’nın kamplarına yönelik operasyon başlattı. Savaş uçakları bölgedeki terör unsurlarını yok etmek için havalandı. Bölgedeki gelişmeleri A Haber Canlı yayınına bağlanan emekli hava korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, uluslararası strateji uzmanı Dr. Mesut Şöhret ve emekli binbaşı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.
Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş'un açıklamaları:
"Kuzey Irak'ta tamamen hava hakimiyeti olduğu için kara harekatları çok daha başarılı oluyor.
Burada çok önemli bir unsur terör unsurlarını görebilmek.
Biz de bunları İHA ve SİHa'larla görebiliyoruz. Eğer gerekirse daha büyük bombalarla harekat yapabiliyoruz.
Kara unsurlarımızda gereken başarıyı sahada gösteriyor. Burada önemli olan terör unsurlarını görebilmek. Türkiye burada neden oyalanmak isteniyor. Suriye ve Yunanistan ile olan ortam açıkça ortada.
Türkiye burada terörün önüne kesmiştir. Türkiye Büyük Orta Doğu Projesi'nin önünü kesmiştir.
Rusya'nın burada olması bu projenin önünü kesmiştir. Biden'ın açıklamaları Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması hepsi bağlantılıdır."
Uluslararası Strateji Uzmanı Dr. Mesut Şöhret'in öne çıkan açıklamaları:
"Harekatın zamanlaması çok önemli. Bahar ayları ile hava şartları daha düzgün bir hale geldi. TSK bu noktada büyük bir avantaj elde etti. Operasyon Türkiye sınırına yakın bir yerde yapılıyor.
Bu da örgüt üyelerinin lojistik desteğinin kesilmesi noktasında ve Türkiye ile bağlarının koparılması noktasında büyük önem taşıyor.
Burada yapılan operasyonlar hem Türkiye'nin hem de Irak'ın yararına olan bir durumdur. Türkiye kendi göbeğini kendi kesiyor şu anda.
Bu da savunma sanayi da atılan adımlar sayesinde oluyor. Irak'ın bu operasyonlara karşı çıkacağını düşünüyorum."
Emekli binbaşı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe'nin canlı yayında anlattıkları:
"Metina PKK'nın eğitim kamplarının olduğu bir bölge. PKK'nın yoğun bir şekilde kullandığı ve terör unsurlarını eğittiği bir nokta.
Türkiye eskiden buraya operasyonlar yapmış ve sonradan ülkeye dönerek mücadelesini sürdürmüştür.
Yeni dönemde Türkiye terör mücadelede tehdidi sınırları ötesinde etkisiz hale getirme yolunu seçmiştir ve Suriye'de Irak'ta bunu yapmıştır. Burada bazı bölgeler kontrol altına alındı. Bölgeye çok yoğun bir kara harekatı var."
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