Son dakika: Metina'ya hava destekli kara harekatı! ATAK helikopterleri ve SİHA'lar destek veriyor
Son dakika haberine göre Türkiye bölücü terörle olan mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Kahraman Mehmetçik, savaş uçakları ve helikopterleri ile gece saatlerinden itibaren Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesindeki PKK hedeflerini ağır şekilde vuruyor. Karadan da bölgeye giren Mehmetçik, "Kaplan Pençesi"ni bölücü örgüte indiriyor. Harekatın detaylarını A Haber Yurt Haberler İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.
Türkiye'nin terörle mücadelesi son sürat devam ediyor. Metina'ya hava destekli kara harekatı gerçekleştiriliyor. Özel kuvvetler helikopterlerle Metina bölgesine indirildi. Özel kuvvetlere ATAK helikopterleri ve SİHA'lar destek veriyor.
ÖRGÜTÜN SIĞINAKLARI İMHA EDİLDİ
F-16 savaş uçakları da bu operasyona katılıyor. Diyarbakır'dan peş peşe savaş uçakları havalandı. Örgütün kullamış olduğu mağara, sığınak ve depolar imha edildi. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
PKK'NIN KAMPI BAŞINA YIKILACAK
Metina bölgesinde PKK'nın eğitim kampları bulunuyor. Operasyonda terör örgütü içiçn kilit öneme sahip olan bu noktaların havaya uçurulması planlanıyor.
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