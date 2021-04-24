Son dakika: Metina'ya hava destekli kara harekatı! ATAK helikopterleri ve SİHA'lar destek veriyor

ÖRGÜTÜN SIĞINAKLARI İMHA EDİLDİ

F-16 savaş uçakları da bu operasyona katılıyor. Diyarbakır'dan peş peşe savaş uçakları havalandı. Örgütün kullamış olduğu mağara, sığınak ve depolar imha edildi. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.