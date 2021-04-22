Son dakika: Yerli aşıda sona doğru! Ne zaman kullanılacak? Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber'de açıkladı

"BU AY SONU AÇIKLANACAK"

Faz-1'i geçtik başarıyla şu anda Faz-2 aşamasının sonlarındayız. Faz-2 aşaması ile ilgili birinci ve ikinci dozlamaları gönüllüler üzerinde yapmıştık. Şu anda gönüllülerimizden kan örnekleri alınıyor çeşitli parametrelere bakılıyor antikor gibi. Yaklaşık 1-2 hafta sonra yani nisan ayının sonuna doğru inşallah 250 gönüllümüz üzerindeki faz-1 birinci doz ve ikinci doz sonuçlarını etkinliklerini hem Sağlık Bakanlığımıza hem denetleme kurulumuza hem de etüt kurylumuza raporlayacağız.