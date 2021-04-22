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Son dakika: Yerli aşıda sona doğru! Ne zaman kullanılacak? Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber'de açıkladı

Son dakika haberi... Yerli koronavirüs aşısında ikinci faz tamamlandı. Üçüncü faza geçilecek. Daha da önemlisi yeni aşı merkezi inşaatı son hızla devam ediyor. Peki ne zaman hazır olacak? Çalışmalar ne durumda? Detayları muhabiri aktardı. Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında yanıtladı. Çalış, "Faz-2 aşamasının sonuçları bu ay sonu açıklanacak" dedi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Son dakika: Yerli aşıda sona doğru! Ne zaman kullanılacak? Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber'de açıkladı

Yerli aşıda Faz-2 tamamlandı Faz-3 için gönüllüler belirleniyor. Öte yandan yeni aşı merkezi inşaatı son hızla devam ediyor. Peki ne zaman hazır olacak? Çalışmalar ne durumda? Detayları muhabiri aktardı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"BU AY SONU AÇIKLANACAK"

Faz-1'i geçtik başarıyla şu anda Faz-2 aşamasının sonlarındayız. Faz-2 aşaması ile ilgili birinci ve ikinci dozlamaları gönüllüler üzerinde yapmıştık. Şu anda gönüllülerimizden kan örnekleri alınıyor çeşitli parametrelere bakılıyor antikor gibi. Yaklaşık 1-2 hafta sonra yani nisan ayının sonuna doğru inşallah 250 gönüllümüz üzerindeki faz-1 birinci doz ve ikinci doz sonuçlarını etkinliklerini hem Sağlık Bakanlığımıza hem denetleme kurulumuza hem de etüt kurylumuza raporlayacağız.

Çalış, İyi Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi hakkında bilgiler verdi ve "Türkiye'nin en büyük faz çalışmalarının yapılabileceği ilk ve en büyük merkez burası" ifadelerini kullandı.

Detaylar gelmeye devam ediyor...

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? YERLİ AŞI NE ZAMAN KULLANILACAK?

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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