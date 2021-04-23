Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray açıklamasında, "Erdoğan ile Biden, ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma konusunda anlaştı." denildi.

İŞ BİRLİĞİ VUGUSU

Joe Biden, Başkan Erdoğan ile görüşmesinde, iş birliğinin genişletilmesi, anlaşmazlıkların etkili yönetimi ve yapıcı ikili ilişki vurgusu yaptı.