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Pandemide kalp hastalarına müdahalenin önemi! Kalp hastalarına nasıl müdahale edilmeli?

kalp hastaları için ölümcül bir risk taşıyor. Peki kalp hastalarına nasıl müdahale edilmeli? Akıllardaki soruların cevaplarını muhabiri ’in konuğu olan kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. verdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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Pandemide kalp hastalarına müdahalenin önemi! Kalp hastalarına nasıl müdahale edilmeli?

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir'in açıklamaları:

"Pandemi ülkemizi olduğu gibi tüm dünyayı etkiledi. Koronavirüs için risk faktörleri vardı. Bunun içerisinde kalp hastaları geliyor zaten.

Bu hastalarda virüse yakalandığında riskin çok daha fazla olduğunu görüyoruz.

Bu süreçte kalp rahatsızlığı olan virüsten uzak durmak için daha az hastaneye gitmeye başladılar.

Yapılan araştırmalara bakıldığı zaman kalp rahatsızlıklarından ölümün artışın sebebi bunlardan biri olarak gösterildi.

Evet hastalar son ana kadar hastaneye gitmek istemiyorlar. En kötü duruma düşüne kadar hastaneden kaçıyor ve sonunda hastanenin yolunu tutuyor. Kişiler bu hastalığı kendine yakıştıramıyor.

Koronavirüs hastalarında akciğerde nefes darlığı oluyor. Akciğerleri sıvı ile dolduruyor. Asıl etiklerden biri de kalp üzerine yaptıkları.

Burada oluşan pıhtı sadece kalbi değil akciğer damarlarını beyin damarlarını atabiliyor. İşte bunların hepsi ölüm sebebi oluyor.

Kalp hastaları virüse yakalandığında risk faktörü artıyor. Koronavirüsün bu hastalar üzerinde etkisi çok daha fazla oluyor. Diğer hastalığın getirdiği riskle beraber virüs daha da kötü seyredebiliyor."

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