Pandemide kalp hastalarına müdahalenin önemi! Kalp hastalarına nasıl müdahale edilmeli?

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir'in açıklamaları:

"Pandemi ülkemizi olduğu gibi tüm dünyayı etkiledi. Koronavirüs için risk faktörleri vardı. Bunun içerisinde kalp hastaları geliyor zaten.

Bu hastalarda virüse yakalandığında riskin çok daha fazla olduğunu görüyoruz.