CHP’li Engin Altay’dan Başkan Erdoğan'a tehdit! Doç. Dr. Enes Bayraklı: CHP’nin makyajı akmaya başladı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, merhum Adnan Menderes'in akıbetine atıfta bulunarak Başkan Erdoğan'ı tehdit etti. Bu skandal sözleri A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumlayan Doç. Dr. Enes Bayraklı, “Geçtiğimiz 10 yılda CHP kendini yenilediğini söyledi. Açıklamalardan sonra görüyoruz ki bu kötü bir makyajmış ve makyaj akmaya başladı.” ifadelerini kullandı.
CHP'li Engin Altay'ın Başkan Erdoğan ile ilgili tehdit içeren sözlerinin yankıları sürüyor. 103 emekli amiralin darbe imalı bildirisi üzerine CHP'nin darbe zihniyetini tüm çıplaklığı ile gözler önüne seren bir açıklama da CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan geldi.
SKANDAL SÖZLER!
Başkan Erdoğan'ı eleştiren Engin Altay, kalleşçe idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'i örnek göstererek "Umarım Erdoğan'ın sonu Menderes'e benzemez" açıklamasında bulundu. Bu skandal sözleri Doç. Dr. Enes Bayraklı, A Haber'de yorumladı.
Enes Bayraklı şöyle konuştu;
"CHP'nin Türk siyasi hayatında oynadığı bir rol var. O rol de özellikle Türkiye'deki bürokrasi ve askeriyedeki vesayet odaklarının yedeğinde bir rol oynaması. Maalesef bunun dışına çıkamamış durumda çıkamadığı içinde Türkiye'de belli bir oy oranına sıkışmış durumda CHP. Yüzde 20 ve 30'lar çevresinde dolanıp duruyor. Bunun en temel nedeni bu anti demokratik tutumudur. Türkiye'deki geniş toplum kesimlerinin değerleriyle kavgalı bir görüntü veriyor olması.
"CHP KENDİNİ DÖNÜŞTÜRMÜŞ OLSAYDI..."
Geçtiğimiz 10 yılda CHP kendini yenilediğini söyledi. Açıklamalardan sonra görüyoruz ki bu kötü bir makyajmış ve makyaj akmaya başladı. Çünkü geçtiğimiz 4 Nisan'da muhtıra tarzı bildirinin hemen akabinde CHP'den gelen tepkilere baktığınız zaman sanki daha önceki 28 Şubat, 27 Nisan darbelerin hemen arkasında oynadıkları role benzeyen meşrulaştırıcı söylem tutturduklarını görüyoruz. Bugün de bu açıklama aslında bize şunu gösteriyor; gerçekten kendisini CHP kendini dönüştürmüş olsaydı bugün bu açıklamamın tam tersini yapmış olması gerekirdi. Bu partinin bir ideolojik bir formasyonu var. Ve bu kendisini dönüştüremiyor.
"CHP'NİN İÇERİSİNDEN ÇIKMIŞ KADROLARDIR"
Gerçekten çok statükocu bir parti. Üstünü kapatarak böyle bir dönüşüm yaptığını iddia ediyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza bir tehdit var ama onun öncesinde irtica söylemi var. Yani 'Adnan Menderes irticacılara, gericilere alan açtı' deniliyor. Ne alanı açmış bakalım biraz siyasi tarih okuyalım... Aslında Adnan Menderes'in kurduğu parti, siyasi kadroları da CHP'nin içerisinden çıkmış kadrolardır ve bunlar CHP'nin aşırı radikal batıcılığına bir tepki olarak çıkmıştır. Daha liberal bir ekonomik düzen ve liberal din-devlet ilişkisini orta koymuştur. Ne Demokrat Parti 'dinci bir partidir' tırnak içerisinde öyle aşırı bir muhafazakar bir görüntüsü vardır. Yaptığı şey ezanı serbest bırakmaktır. Yani bu milletin değerleriyle kavgalı bir görüntü vermeyen bir partidir."
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