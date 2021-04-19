Son dakika: Aşılar nasıl saklanıyor? Karekodun önemi nedir? Uzman isim A Haber'de açıkladı
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama süreci hızla devam ederken A Haber, Ankara'da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposunu görüntüledi. Aşı güvenliğini sağlayan karekod üretimi ve paketleme bu merkezde yapılıyor. Peki aşılar nasıl saklanıyor? Aşıların üzerindeki karekodun önemi nedir? Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ, konuğu Aşı Lojistik Birim Sorumlusu Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu'na sordu.
A Haber Türkiye'nin en çok merak ettiği noktalardan birinde; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposunda.
A Haber Muhabiri Ece Altuğ'un sorularını yanıtlayan Aşı Lojistik Birim Sorumlusu Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu, "Biz burada insanların hastalanmaması için en önemli koruma amaçlı kullandığımız aşıların güvenli bir şekilde hazırlanması ve uygulama merkezlerine gönderilmesi için çaba gösteriyoruz.
Fakat burada 2-8 ortam olduğu için sadece SinoVac aşıları elle yapım işlemi tamamlanıyor. BioNTech aşılarının karekodlarının tanımlanması ise farklı bir şekilde yapılması gerekiyor.
Karekodun en önemli katkısı bir defa böyle salgın durumlarında sahte aşının kullanılması veya farklı amaçlarda gelebilecek karekodların aşıyla tanımlı olup olmamasıyla ilgili güvenliğimizi arttırıyor.
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