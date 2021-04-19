Son dakika: Aşılar nasıl saklanıyor? Karekodun önemi nedir? Uzman isim A Haber'de açıkladı

A Haber Muhabiri Ece Altuğ'un sorularını yanıtlayan Aşı Lojistik Birim Sorumlusu Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu, "Biz burada insanların hastalanmaması için en önemli koruma amaçlı kullandığımız aşıların güvenli bir şekilde hazırlanması ve uygulama merkezlerine gönderilmesi için çaba gösteriyoruz.