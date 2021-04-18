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CHP ile FETÖ arasındaki söylem birliğinin sırrı ne? Nazif Karaman A Haber'de yorumladı

ekranlarında yayınlanan ile Gündem programına konuk olan Haber Müdürü , CHP ile FETÖ'nün söylem birliği yorumladı. Örnekler üzerinden bu benzerlikleri inceleyen Karaman, çarpıcı detaylar açıkladı. Nazif Karaman ayrıca CHP'li hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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CHP ile FETÖ arasındaki söylem birliğinin sırrı ne? Nazif Karaman A Haber'de yorumladı

Haber Müdürü ekranlarında FETÖ ile CHP arasındaki söylem birliğine yönelik değerlerdirmelerde bulundu.

FETÖ VE CHP'DEN SÖYLEM BİRLİĞİ

CHP'nin öncesi 'ye gittiğini belirten Karaman, bu olay sonrası 17-25 Aralık olaylarının patladığını ifade etti. Karaman, bu süreçte hem FETÖ'nün hem de CHP'nin bu olayın bir yolsuzluk olduğunu iddia ettiğini belirtti. Karaman ayrıca, bu dönemde yasa dışı sahte dinleme kayıtlarının mecliste dinletildiğini de ifade etti.

128 MİLYAR DOLAR GÜNDEMİ

O dönemde CHP ve FETÖ'cü isimlerin söylem birliğinin bugün de 128 milyar dolar gündeminde tekrar yaşandığını belirten Karaman, bu isimlerin paylaşımlarını canlı yayında yorumladı.

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