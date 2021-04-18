CHP ile FETÖ arasındaki söylem birliğinin sırrı ne? Nazif Karaman A Haber'de yorumladı

FETÖ VE CHP'DEN SÖYLEM BİRLİĞİ

CHP'nin 17-25 Aralık öncesi ABD'ye gittiğini belirten Karaman, bu olay sonrası 17-25 Aralık olaylarının patladığını ifade etti. Karaman, bu süreçte hem FETÖ'nün hem de CHP'nin bu olayın bir yolsuzluk olduğunu iddia ettiğini belirtti. Karaman ayrıca, bu dönemde yasa dışı sahte dinleme kayıtlarının mecliste dinletildiğini de ifade etti.