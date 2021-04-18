CHP ile FETÖ arasındaki söylem birliğinin sırrı ne? Nazif Karaman A Haber'de yorumladı
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, CHP ile FETÖ'nün söylem birliği yorumladı. Örnekler üzerinden bu benzerlikleri inceleyen Karaman, çarpıcı detaylar açıkladı. Nazif Karaman ayrıca CHP'li Faik Öztrak hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber ekranlarında FETÖ ile CHP arasındaki söylem birliğine yönelik değerlerdirmelerde bulundu.
FETÖ VE CHP'DEN SÖYLEM BİRLİĞİ
CHP'nin 17-25 Aralık öncesi ABD'ye gittiğini belirten Karaman, bu olay sonrası 17-25 Aralık olaylarının patladığını ifade etti. Karaman, bu süreçte hem FETÖ'nün hem de CHP'nin bu olayın bir yolsuzluk olduğunu iddia ettiğini belirtti. Karaman ayrıca, bu dönemde yasa dışı sahte dinleme kayıtlarının mecliste dinletildiğini de ifade etti.
128 MİLYAR DOLAR GÜNDEMİ
O dönemde CHP ve FETÖ'cü isimlerin söylem birliğinin bugün de 128 milyar dolar gündeminde tekrar yaşandığını belirten Karaman, bu isimlerin paylaşımlarını canlı yayında yorumladı.
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