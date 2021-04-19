19 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Kripto para nedir? Neden tehlikeli? A Haber'de anlattı

Kripto para nedir? Neden tehlikeli? A Haber'de anlattı

Kripto yatırımcılarını bekleyen tehlike ne? güvenli mi? Nasıl fiyatlandırılıyor? Merkez hangi riskleri sıraladı? Otoriteler ne diyor? ekonomi müdürü canlı yayınında vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
ABONE OL
Kripto para nedir? Neden tehlikeli? A Haber'de anlattı

nedir? Neden tehlikeli? Kripto yatırımcılarını bekleyen tehlike ne? Kripto para güvenli mi? Nasıl fiyatlandırılıyor? "Yatırımcılar tüm paralarını kaybedebilir" uyarısında bulunan vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

KRİPTO PARA NEDİR?

- BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN SANAL PARALAR
- DÜNYADA 8 BİNDEN FAZLA SANAL PARA BULUNUYOR
- EN ÇOK YATIRIM BITCOIN'E YAPILIYOR
- ARACILAR VASITASIYLA ALINIP SATILIYOR


- HİÇBİR OTORİTEYE BAĞLI OLMADAN GÖNDERİLİYOR
- BİR SAHİBİ, CEO'SU, FİRMASI BULUNMUYOR
- 'DE 14 MİLYON HESAP BULUNUYOR


MERKEZ HANGİ RİSKLERİ SIRALADI?

- HERHANGİ BİR DÜZENLEME VE DENETİM MEKANİZMASINA TABİ DEĞİL
- MERKEZİ BİR MUHATAP YOK
- PİYASA DEĞERLERİ OYNAK. FİYATLAR ANINDA İNİP ÇIKIYOR


- YASA DIŞI FAALİYETLERDE KULLANILABİLİYOR
- DOLANDIRICILAR İLGİYİ GÖRÜP BU ALANDA CİRİT ATIYOR
- İŞLEMLERDE GERİ DÖNÜŞ OLMUYOR


OTORİTELER NE DİYOR?

- VE RAPORLARINDA TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKİYOR
- ABD HAZİNE BAKANI YELLEN, "TERÖRİZMİN FİNANSMANINDA BİR ARAÇ" DİYOR
- TANINMIŞ YATIRIMCILAR 'UZAK DURULMASI' TAVSİYESİNDE BULUNUYOR

30 NİSAN'DA NE OLACAK?

- KRİPTO VARLIKLAR, ÖDEMELERDE KULLANILAMAYACAK
- ÖDEME HİZMETİ ŞİRKETLERİ DE KRİPTO PARA BORSALARI İLE ÇALIŞAMAYACAK.
- ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI KRİPTO PARA İŞLEMLERİNE ARACILIK YAPAMAYACAK


NASIL YAKLAŞMALI?

- EĞER SOKAĞA ATILACAK PARANIZ VARSA TAM SİZE GÖRE
- AKŞAM FAKİR YATIP SABAH ZENGİN KALKMA HAYALİNİZ VARSA BUNU KULLANIYORLAR
- HERHANGİ BİR YASAYA VEYA DÜZENLEMEYE BAĞLI DEĞİL. SAHİPSİZ KALIRSINIZ

- ARKASINDA BİR OTORİTE OLMAYAN SİSTEMLERE TEMKİNLİ YAKLAŞIN
- ARKADAŞ, SOSYAL MEDYA TAVSİYELERİ İLE PARANIZDAN OLMAYIN
- EMANET PARAYLA, KREDİ ÇEKEREK PARANIZI BİR BİLİNMEZE YATIRMAYIN

Dikkat tehlike var! DİKKAT TEHLİKE VAR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA