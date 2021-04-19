Kripto para nedir? Neden tehlikeli? A Haber'de anlattı

Kripto para nedir? Neden tehlikeli? Kripto yatırımcılarını bekleyen tehlike ne? Kripto para güvenli mi? Nasıl fiyatlandırılıyor? "Yatırımcılar tüm paralarını kaybedebilir" uyarısında bulunan Faruk Erdem vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.