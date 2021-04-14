İftardan sonra spor yapılır mı? İşte oruç tutarken kilo vermek isteyenlerin yapılması gerekenler... | Oruç tutarken nasıl kilo verilir?
Kimi oruç tutunca kilo aldığını kimi de kilo verdiğini iddia ediyor. Peki, hem oruç tutup hem de spor ve diyet yapmak mümkün mü? Sahur ne yenmeli? İftarda nasıl beslenmeli? Oruç tutarken kilo verilir mi? İşte oruç tutarken kilo almamanız için dikkat etmeniz gerekenler...
Kimi oruç tutunca kilo aldığını kimi de kilo verdiğini iddia ediyor. Peki, hem oruç tutup hem de spor ve diyet yapmak mümkün mü? İşte oruç tutarken kilo almamanız için dikkat etmeniz gerekenler...
İftardan sonra spor yapmak mümkün mü? Eğer yapılırsa nelere dikkat edilmeli?
"İFTARDAN SONRA SPOR YAPIN"
Uzman isim "en uygun zaman iftardan sonra spor yapılması" ifadelerini kullandı. İftardan sonra düşük tempoda spor yapın tavsiyesinde bulundu.
"NABZI ÇOK ARTTIRMAYIN"
Uzman isim "Düşük tempoda yapması nabzını çok artırmaması gerekiyor. Vücutta bir sıvı kaybı oluştuğundan dolayı bu susuzluk etkisi yaratacaktır." dedi.
SAHURDAN SONRA SADECE YÜRÜYÜŞ
"Sahurdan sonra ise sadece yürüyüş tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.
SAHURU ATLAMAYIN!
Diyetisyen Özge Uçucu: İlk önerim sahurun kesinlikle atlanmaması üzerine olacak.
İki ince dilim tam buğday ekmeğin arasına, özellikle şunun altını çiziyorum peynir tüketiminde olabildiğince az tuzlu az yağlı peynir belki içine domates kekikle tatlandıracağımz bir tost. Yanında bir haşlanmış yumurta. Lifli gıdalarımızı sahurumuza ekliyoruz.
İFTARDA NE YEMELİ?
Lütfen yemeğinizi yavaşça iyice çiğneyerek mide ve bağırsağı yormayacak şekilde tüketin.
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