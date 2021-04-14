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İftardan sonra spor yapılır mı? İşte oruç tutarken kilo vermek isteyenlerin yapılması gerekenler... | Oruç tutarken nasıl kilo verilir?
Kimi oruç tutunca kilo aldığını kimi de kilo verdiğini iddia ediyor. Peki, hem oruç tutup hem de spor ve diyet yapmak mümkün mü? Sahur ne yenmeli? İftarda nasıl beslenmeli? Oruç tutarken kilo verilir mi? İşte oruç tutarken kilo almamanız için dikkat etmeniz gerekenler...