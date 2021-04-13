Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kovid-19 tedbirlerinin sonuçları ne zaman tabloya yansır? A Haber'de açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından yeni koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan kararları canlı yayında açıkladı. Bu son dakika gelişmesini A Haber'de değerlendiren Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit açıklanan bu tedbirlerin önümüzdeki 10 gün içerisinde tabloya yansıyacağını söyledi. Prof. Dr. Yiyit, "Alınan tedbirlerle rakamların düşeceğine inanlardanım." dedi.
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, İngiltere mutasyonunun ülkemizdeki normalleşme dönemine denk gelmesinin vaka sayısındaki artışın temel sebebini oluşturduğunu söyledi.
"KASIM AYINA GÖRE NİSAN AYINDA YOĞUN BAKIM SAYIMIZ DÜŞÜK"
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin kendilerine bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Yiyit, kasım ayı içerisinde yaşanan zirve döneminde sağlık sisteminin üzerindeki yükün daha ağır olduğunu, şu anda yaşanan zirvenin rakamsal olarak kasım ayına göre 6 kat daha yüksek olmasına rağmen, yoğun bakım ve vefat oranlarının kasım dönemine göre daha az olduğunu ifade etti. Bunun sebebini ise aşıların riskli gruptaki kişiler uygulanmasından kaynaklandığına dikkat çekti.
Hastaneye yatan hastaların yaş ortalamalarının düştüğüne dikkat çeken Yiyit, "Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yaş ortalaması 65'in altına indi. Şu anda yoğun bakıma sokmamak için direndiğimiz hastaları ilk başlarda maalesef kaybediyorduk. Şimdi yoğun bakımlara bile vermiyor taburcu ediyoruz. Tecrübemiz arttı. Tedavi protokollerimiz çok değişti." ifadelerini kullandı.
"VAKALARIN DÜŞÜŞE GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"
6-8 hafta dilimler halinde salgının sürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Yiyit, "Bugünlerde Türkiye'deki rakamların plato yapıp düşüşe geçmesini bekliyoruz. Salgının çok basit bir mantığı var, virüs bir başka canlıya geçtiği sürece bulaşabiliyor. Toplu ortamlarda temaslardan kaçınmazsak virüse istediği fırsatı vermiş oluyoruz. Alınan tedbirlerin bu yüzden kıymetli." dedi.
"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN YAŞ ORTALAMASI DÜŞTÜ"
Türkiye'nin dünyada aşı üreticisi olmayıp en çok aşı yapan ülkeler arasında olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Yiyit, "İtalya'dan Türkiye'ye aşı olmak için gelen vatandaşımız var. Kronik hastamız geldi aşını olup yeniden İtalya'ya döndü. 1 ay sonra tekrar 2. doz için gelecek. Önceki dalgalarda risk grubundaki 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın yoğun bakımlardaki yaş ortalaması düştü. Hastanemizde yatan hastalarda kadınlarda 55, erkeklerde ise 59'a kadar yaş ortalaması düştü. Bu aşının çalıştığının en büyük ispatı. Kasım ayında her hafta o kadar çok sağlık çalışanımızın hasta olduğunu, yaşanan cay kaybından dolayı üzüntümüzü paylaşıyorduk. Onu bu atakta duymaz olduk. Kendi çalışanlarımız arasında yok. Bu saha gözlemi ve çok kıymetli... " ifadelerini kullandı.
"AŞI RANDEVUSU BULUNAMIYOR İDDİASI DOĞRU DEĞİL"
Sinovac mı Biotech aşısı mı? Bu konuyla ilgili televizyon ekranlarında yaşanan tartışmalarına karşı olduğunu, bunun vatandaşların aşı olmaktan vazgeçmeye sevk ettiğini ifade eden Prof. Dr. Yiyit, "Aile hekimlerine aşırı bir yüklenme var. Devlet hastanelerinin kapasiteleri boş. Bizim hastanenin yüzde 50 oranında ancak doluyor." diyerek aşı randevuları konusunda devlet hastanelerine yönelmelerini tavsiye etti.
"AŞI OLMASAYDI BİZ BİTMİŞTİK"
Aşıyla ilgili kısırlık yapıyor iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Prof. Dr. Yiyit, aşı olduğu halde hastalananlar olacağının normal olduğunu, 1 kişi hastalanıyor olabilir ama binlerce insanın hayatının da kurtarıldığının gözardı edilmemesi gerektiğini söyledi. "Aşı olmasaydı biz bitmiştik" diyen Prof. Dr. Yiyit, "Geçen ayın 30 bin rakamıyla kasım ayındaki 30 bin günlük vakayı karşılaştırın o zaman farkı göreceksiniz. Eğer aşı olmasaydı sağlık sistemi gerçekten daha çok yorulacaktı." dedi.
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