"Darbeciler bebeği ateşe attı" Myanmar'da korkunç olay!

Soru: Myanmar'daki durumu yakından takip eden uzmanlar ülkenin iç savaşa sürüklendiği yorumunu yapıyor. Son olarak, BM Myanmar Özel Temsilcisi de 'iç savaş olasılığı artıyor' uyarısını yaptı. Siz bu yoruma katılıyor musunuz?

Lwin: İç savaş açısından bakacak olursak Myanmar'da zaten çok uzun süredir iç savaş var. Ama darbeden sonra barışçıl protestolar yapılmaya başlandı. Bu bir hareketti ama şimdi bir devrime dönüştü. Ve yakında da silahlı bir devrime dönüşecek. Çünkü ordu hiçbir şeyi umursamıyor. ABD, Kanada, İngiltere, Avrupa Birliği yaptırım uyguluyor. Yine de hiçbir şeyi umursamıyorlar. Bu değişmeyecek. Ne zaman Birleşmiş Milletler'den ya da ABD'den açıklama gelse onlar daha çok suç işliyor. Yani başka bir alternatifimiz yok.