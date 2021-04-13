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Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kovid-19 tedbirlerinin sonuçları ne zaman ortaya çıkar? A Haber'de açıkladı

A Haber
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Giriş: 13.04.2021 22:29
Güncelleme:13.04.2021 22:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından yeni koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan kararları canlı yayında açıkladı. Bu son dakika gelişmesini A Haber'de değerlendiren Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit açıklanan bu tedbirlerin önümüzdeki 10 gün içerisinde tabloya yansıyacağını söyledi. Prof. Dr. Yiyit, "Alınan tedbirlerle rakamların düşeceğine inanlardanım." dedi.

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, İngiltere mutasyonunun ülkemizdeki normalleşme dönemine denk gelmesinin vaka sayısındaki artışın temel sebebini oluşturduğunu söyledi.

"KASIM AYINA GÖRE NİSAN AYINDA YOĞUN BAKIM SAYIMIZ DÜŞÜK"

Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin kendilerine bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Yiyit, kasım ayı içerisinde yaşanan zirve döneminde sağlık sisteminin üzerindeki yükün daha ağır olduğunu, şu anda yaşanan zirvenin rakamsal olarak kasım ayına göre 6 kat daha yüksek olmasına rağmen, yoğun bakım ve vefat oranlarının kasım dönemine göre daha az olduğunu ifade etti. Bunun sebebini ise aşıların riskli gruptaki kişiler uygulanmasından kaynaklandığına dikkat çekti. Hastaneye yatan hastaların yaş ortalamalarının düştüğüne dikkat çeken Yiyit, "Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yaş ortalaması 65'in altına indi. Şu anda yoğun bakıma sokmamak için direndiğimiz hastaları ilk başlarda maalesef kaybediyorduk. Şimdi yoğun bakımlara bile vermiyor taburcu ediyoruz. Tecrübemiz arttı. Tedavi protokollerimiz çok değişti." ifadelerini kullandı.

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