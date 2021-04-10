Rusya-Ukrayna hattında savaş kapıda mı? Rusya’da eski diplomat A Haber’de anlattı
Rusya'nın Ukrayna sınırına asker göndermesinin ardından başlayan gerginlik gün geçtikçe tırmanıyor. Donbass bölgesinde ateşkes sık sık ihlal ediliyor. Akıllardaysa bir soru var: Çatışmalar savaşa dönüşür mü? Rusya Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı Andrey Baklanov, tüm merak edilenleri A Haber'e anlattı.
Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yüksek. Açıklamalar birbiri ardına geliyor, Donbass bölgesinde çatışmalar yaşanıyor.
Peki hızla yükselen gerilim yeni bir savaşı tetikler mi? Rusya Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı Andrey Baklanov A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Andrey Baklanov, "Savaş olasılığı düşük" dedi.
Andrey Baklanov, "Bence savaş olasılığı çok düşük. Gerçi biz kendi dostlarımızı zorda bırakmayız. Ama gerçek şu ki Ukrayna'nın ayrılıkçı denilen bölgelerinde oturanların çoğu Rus vatandaşı.
Bu insanlar kendi geleceklerini özgürce belirlemeye karar vermişler. Ama bir taraftan Ukrayna ile de görüşmeler yapmaya karşı değiller." dedi.
Baklanov, "Bitip tükenmeyen tehditler, sürekli ateşkes ihlalleri bütün mesele bundan ibaret. Ukrayna Rusya ile savaşmak istemiyor. Çünkü savaşabilecek güçleri yok. Ayrıca Ukrayna'ya kimse yardım edecek de değil.
ABD ya da Batı ülkelerinin savaş durumunda Ukrayna'nın yardım edeceğine ilişkin söylentiler saçma. Batı ülkelerinin bu gibi durumlarda vaatlerini yerine getirmediği olayları tarih de tescilli.
Örneğin Polonya ve Çekoslovakya'yı nasıl kendi kaderine bıraktılarsa aynı şekilde Ukrayna'yı kullanıp öyle bırakacaklar." ifadelerini kullandı.
Ukrayna kendi başına kalacak. Ukrayna'nın başındakiler da aslında bunu çok iyi anlıyor. Dolayısıyla savaş olmayacak. Ama Donbass'takı halkın bu bölgeyi terk etmesi için baskılar devam edecek." diye konuştu.
Baklanov bölgede gerilimin tırmanmasının 2 nedenine vurgu yaptı. birici neden "kaybedilen toprakların geri alınmasının istenmesi" dedi. İkinci neden olarak da ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ı gösterdi. Ukrayna'ya baskı uygulandığının altını çizdi.
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