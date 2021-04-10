Rusya-Ukrayna hattında savaş kapıda mı? Rusya’da eski diplomat A Haber’de anlattı

ABD ya da Batı ülkelerinin savaş durumunda Ukrayna'nın yardım edeceğine ilişkin söylentiler saçma. Batı ülkelerinin bu gibi durumlarda vaatlerini yerine getirmediği olayları tarih de tescilli.

Örneğin Polonya ve Çekoslovakya'yı nasıl kendi kaderine bıraktılarsa aynı şekilde Ukrayna'yı kullanıp öyle bırakacaklar." ifadelerini kullandı.