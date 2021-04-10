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Rusya-Ukrayna hattında savaş kapıda mı? Rusya’da eski diplomat A Haber’de anlattı

'nın sınırına asker göndermesinin ardından başlayan gerginlik gün geçtikçe tırmanıyor. bölgesinde ateşkes sık sık ihlal ediliyor. Akıllardaysa bir soru var: Çatışmalar savaşa dönüşür mü? Rusya Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı Andrey Baklanov, tüm merak edilenleri 'e anlattı.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Rusya-Ukrayna hattında savaş kapıda mı? Rusya’da eski diplomat A Haber’de anlattı

ve arasında tansiyon yüksek. Açıklamalar birbiri ardına geliyor, bölgesinde çatışmalar yaşanıyor.

Peki hızla yükselen gerilim yeni bir savaşı tetikler mi? Rusya Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı Andrey Baklanov 'e özel açıklamalarda bulundu. Andrey Baklanov, "Savaş olasılığı düşük" dedi.

Andrey Baklanov, "Bence savaş olasılığı çok düşük. Gerçi biz kendi dostlarımızı zorda bırakmayız. Ama gerçek şu ki Ukrayna'nın ayrılıkçı denilen bölgelerinde oturanların çoğu vatandaşı.

Bu insanlar kendi geleceklerini özgürce belirlemeye karar vermişler. Ama bir taraftan Ukrayna ile de görüşmeler yapmaya karşı değiller." dedi.

Baklanov, 'nun Ukrayna'ya verdiği desteği de ele aldı. Batılı ülkelerin ve 'nin Ukrayna'yı yarı yolda bırakabileceği yorumunu yaptı. Benzer olayların daha önce de yaşandığına dikkat çekti.

Baklanov, "Bitip tükenmeyen tehditler, sürekli ateşkes ihlalleri bütün mesele bundan ibaret. Ukrayna Rusya ile savaşmak istemiyor. Çünkü savaşabilecek güçleri yok. Ayrıca Ukrayna'ya kimse yardım edecek de değil.

ABD ya da Batı ülkelerinin savaş durumunda Ukrayna'nın yardım edeceğine ilişkin söylentiler saçma. Batı ülkelerinin bu gibi durumlarda vaatlerini yerine getirmediği olayları tarih de tescilli.

Örneğin ve 'yı nasıl kendi kaderine bıraktılarsa aynı şekilde Ukrayna'yı kullanıp öyle bırakacaklar." ifadelerini kullandı.

Ukrayna kendi başına kalacak. Ukrayna'nın başındakiler da aslında bunu çok iyi anlıyor. Dolayısıyla savaş olmayacak. Ama Donbass'takı halkın bu bölgeyi terk etmesi için baskılar devam edecek." diye konuştu.

Baklanov bölgede gerilimin tırmanmasının 2 nedenine vurgu yaptı. birici neden "kaybedilen toprakların geri alınmasının istenmesi" dedi. İkinci neden olarak da ABD'nin yeni başkanı 'ı gösterdi. Ukrayna'ya baskı uygulandığının altını çizdi.

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