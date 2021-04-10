CHP’nin 'Her şeye karşıyım' politikasının altında ne var? Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsızlar mı?

İletişim boyutunda büyük hata yapmak istiyorsanız toplumun değerlerini hedef alırsanız böyle olur. Provokasyonu bu safhaya taşıyacaklarını ben hiç düşünmezdim. Kendi krizini nasıl "yaratırsını" sergiledi adeta. Bunlar Türkiye'nin SİHA'larla yaptığı büyük atılama da karşı."