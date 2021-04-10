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CHP’nin 'Her şeye karşıyım' politikasının altında ne var? Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsızlar mı?

İletişimci yazar bugünkü köşe yazısını ’nin "Her şeye karşı" politikasına ayırdı. Halbuki her biri millî bağımsızlık stratejisinin birer ürünü bu projeler. Ali Saydam ana muhalefetin bu karşı çıkışını canlı yayınında değerlendirdi. Ali Saydam, CHP Başkanı ’nun cenaze namazında en önde saf tutup namaz kılmasıyla ilgili, “Görünen görüntüler çok iğreti edici. Şaştım kaldım. Canan Kaftancıoğlu provokasyonu bu boyutlara taşıdı. Toplumun değerlerine de karşı.” ifadelerini  kullandı. Öte yandan Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabından 1 Eylül 2016 tarihinde cenaze namazı için ettiği vasiyetinde "Sokaktan kaldırsınlar cenazelerimizi be Ahmet. Yıllarca dinsiz yaşa sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)" ifadelerini kullanması ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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CHP’nin 'Her şeye karşıyım' politikasının altında ne var? Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsızlar mı?

Ali Saydam'ın A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalar:

"Bu karşı çıkışlarını uzun zamandır ifade ediyorlar. Seçmenlerinin iktidarın projelerine karşı çıkmaları gerektiğini söylediğini belirtiyorlar.

Geriye dönüp baktığınız zaman karşı çıkmadıkları bir proje yok. Türkiye'nin bütün büyük projelerine karşılar ve inanılmaz iddiaları var bu konularda.

(Canan Kaftancıoğlu'nun erkeklerle aynı safta namaz kılması) Görünen görüntüler çok iğreti edici. Şaştım kaldım. Canan Kaftancıoğlu provokasyonu bu boyutlara taşıdı. Toplumun değerlerine de karşı. Bu görüntüler bunu ortaya koyuyor öyle de anlaşılıyor.

Bunlar sadece bunlara değil Türkiye'nin milli savunma sanayi konusunda gösterdiği başarıya da karşılar. Canan Kaftancıoğlu'nun görüntüleri toplumun değerlerine de karşı. Zurnanın zırt dediği yer burasıdır.

İletişim boyutunda büyük hata yapmak istiyorsanız toplumun değerlerini hedef alırsanız böyle olur. Provokasyonu bu safhaya taşıyacaklarını ben hiç düşünmezdim. Kendi krizini nasıl "yaratırsını" sergiledi adeta. Bunlar Türkiye'nin SİHA'larla yaptığı büyük atılama da karşı."

CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN CENAZE VASİYETİ

İl Başkanı , dün koronadan hayatını kaybeden yardımcısı 'ın cenazesinde en ön safta namaza durdu.

Mesai arkadaşını son yolculuğuna uğurlamak için cenaze namazında en ön safta yerini alan Canan Kaftancıoğlu'nun namazın kaideleri dışında hareket etmesi ise dikkat çekti.

DİNSİZ YAŞA SONRA DİNİ RİTÜELLERE BOĞUL...

Burada cenaze namazı kılan Canan Kaftancıoğlu akıllara, geçtiğimiz yıllarda bir vasiyetini getirdi. Kaftancıoğlu, bir arkadaşına sosyal medya hesabından 1 Eylül 2016 tarihinde cenaze namazı için ettiği vasiyetinde "Sokaktan kaldırsınlar cenazelerimizi be Ahmet. Yıllarca dinsiz yaşa sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)" ifadelerini kullanmıştı.

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Kaftancıoğlu erkeklerle birlikte cenaze namazında! KAFTANCIOĞLU ERKEKLERLE BİRLİKTE CENAZE NAMAZINDA!

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