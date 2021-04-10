Kabine pazartesi günü toplanacak! Ramazan’da ek tedbirler alınacak mı?
Gözler pazartesi günü yapılacak Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarına çevrildi. Yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısında gündemde Ramazan ayında alınacak tedbirler olacak. Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama saatleri değişecek mi? Ramazanda tam kapanma gündemde mi? Bayramda yasak olacak mı? Kabine’den hangi kararlar çıkacak? Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
A Haber muhabiri Özkan Özcan'ın A Haber canlı yayınında anlattıkları:
"Türkiye'de tüm gözler pazartesi günü yapılacak toplantılara çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak ve Ramazan ayında alınacak tedbirler gözden geçirilecek.
Bilindiği üzere koronavirüs vaka sayıları son zamanlarda giderek artıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Kabine toplantısında Ramazan'da alınacak tedbirleri açıklamış ve toplu sahur ve iftarların olmayacağını açıklamıştı.
Ramazan'da teravih namazları camilerde kılınmayacak ve tüm Türkiye'de hafta sonları sokağa çıkma yasağı olacak. Bu tedbirler Bilim Kurulu toplantısında masaya yatırılacak ve tam kapanma olup olmayacağı masaya yatırılacak.
Özel ve kamu kurumlarında çalışanların kademeli mesaiye geçip geçmeyeceği toplu taşımada yaşananlar konuşulacak.
Burada yeni önerilerin çıkması bekleniyor ve bunlar Kabine toplantısında ele alınacak.
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