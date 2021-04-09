Son dakika: Deniz Canlıları Müzesi CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı! Ekrem İmamoğlu'na tepki

"İMAMOĞLU DEMEDEN PARMAKLARINI BİLE OYNATMAZLAR!

Yerle bir eden belediyeye sert tepki gösteren balıkçı Kenan Balcı, "Burayı yıkan Büyükşehir. Bunlar Ekrem İmamoğlu demeden parmaklarını bile oynatmazlar. Hikayeden gerekçeler sundular. Burası kendi mülkümüz. Bir bölümünü yine usulsüz yıkmaya çalıştı." dedi.