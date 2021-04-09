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Son dakika: Deniz Canlıları Müzesi CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı! Ekrem İmamoğlu'na tepki

Son dakika haberi... Türkiye Deniz Canlıları Müzesi "izinsiz belediye alanı işgali" iddiasıyla CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı. Mumyalanmış balıklar açık alanda kaldı. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. Balıkçı Kenan, "Burayı yıkan Büyükşehir. Bunlar Ekrem İmamoğlu demeden parmaklarını bile oynatmazlar. Hikayeden gerekçeler sundular" dedi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Son dakika: Deniz Canlıları Müzesi CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı! Ekrem İmamoğlu'na tepki

Deniz Canlıları Müzesi CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı. Mumyalanmış balıklar açık alanda kaldı.Peki Deniz Canlıları müzesi neden yıkıldı? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

"BURASI HALKINDIR"

Balıkçı Kenan, "Çekememezlik, kıskançlık veya dengesizlik diyelim. Bunun tarifi yok. Bu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Balıkçı Kenan'ın değildir halkındır, öğrencilerindir." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU DEMEDEN PARMAKLARINI BİLE OYNATMAZLAR!

Yerle bir eden belediyeye sert tepki gösteren balıkçı Kenan Balcı, "Burayı yıkan Büyükşehir. Bunlar Ekrem İmamoğlu demeden parmaklarını bile oynatmazlar. Hikayeden gerekçeler sundular. Burası kendi mülkümüz. Bir bölümünü yine usulsüz yıkmaya çalıştı." dedi.

Anlatırken konuşmakta zorlanan Balcı, "Gördüğünüz gibi yerle bir ettiler. İçim burkuluyor konuşamıyorum." şeklinde konuştu.

Balcı, "Cumhurbaşkanımdan destek istiyorum. Öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için halkımız için Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne sahip çıkılsın." ifadelerini kullandı.

İBB tarafından yerle bir edildi İBB TARAFINDAN YERLE BİR EDİLDİ

A Haber müzeyi daha önce görüntülemişti. İşte o görüntüler;

Hamsiden köpek balığına... HAMSİDEN KÖPEK BALIĞINA...
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