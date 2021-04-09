Ramazan'da tavşan ürün tuzağına dikkat! Ramazan telaşı sizi tuzağa düşürmesin! Aydın Ağaoğlu'ndan kritik uyarılar
Son dakika haberi... Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Tüketici örgütleri marketlerde bazı gıda ürünlerinin fiyatlarının piyasanın altında tutularak diğer ürünlerin yüksek fiyatlara satılmasına karşı vatandaşları uyardı. Peki o yöntem ne ? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
Onbir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala uzmanlardan kritik uyarılar gelmeye devem ediyor.
Tüketici örgütleri marketlerde bazı gıda ürünlerinin fiyatlarının piyasanın altında tutularak diğer ürünlerin yüksek fiyatlara satılmasına karşı vatandaşları uyardı. Peki o yöntem ne ? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
Özellikle Ramazan ayında fiyatı maliyetinin bile altına indirilen 'tavşan ürün' tuzağına karşı uzmanlar uyarıda bulundu.
Ramazan telaşı başladı. Alışveriş için marketlerin yolu tutuluyor ancak dikkat! Tavşan ürün tuzağı ile gereğinden daha pahalı ürünler alabilirsiniz.
"TÜKETİCİLER DİKKATLİ OLMALI"
Ağaoğlu, "Bazı incir marketlerin tavşan ürün tuzakları ortaya çıktı tüketiciler dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.
Uzmanlar özellikle gıda alışverişlerine sabah erken saatlerde ya da iftardan sonra çıkılmasının daha doğru olacağını söylüyor.
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