Son dakika: Çalışanlar dikkat! Rapor parası değişiyor! SGK’dan rapor ödenekleri için yeni karar

Kimler yararlanacak? Nasıl hesaplanıyor? Maaş ödeniyor mu? Ne değişecek? Anneler için nasıl hesaplanır? Çalışanlar için nasıl hesaplanır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.