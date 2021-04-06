Son dakika: Çalışanlar dikkat! Rapor parası değişiyor! SGK’dan rapor ödenekleri için yeni karar
Son dakika haberi... SGK’dan rapor ödenekleri için yeni karar... Yeni tasarı ile rapor paraları hesaplanırken son 3 ay değil, 12 aylık ücretlerin ortalaması alınacak. 6 aydan az çalışanlara ödenecek rapor parası ise asgari ücretin 2 katı kadar olabilecek. Kimler yararlanacak? Nasıl hesaplanıyor? Maaş ödeniyor mu? Ne değişecek? Anneler için nasıl hesaplanır? Çalışanlar için nasıl hesaplanır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Yeni tasarı ile rapor paraları hesaplanırken son 3 ay değil, 12 aylık ücretlerin ortalaması alınacak. 6 aydan az çalışanlara ödenecek rapor parası ise asgari ücretin 2 katı kadar olabilecek.
Kimler yararlanacak? Nasıl hesaplanıyor? Maaş ödeniyor mu? Ne değişecek? Anneler için nasıl hesaplanır? Çalışanlar için nasıl hesaplanır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
KİMLER ALABİLİYOR?br>
- 2 GÜNDEN FAZLA RAPOR ALANLAR
- SON 1 YILDA 90 GÜN PRİMİ OLANLAR
- DOĞUM İZNİNİ KULLANAN ANNELER
NASIL HESAPLANIYOR?
- SON 3 AYLIK BRÜT ÜCRET ORTALAMASI ALINIYOR
- GÜNLÜK ÜCRET 2 GÜNDEN SONRAKİ RAPOR GÜNÜYLE ÇARPILIYOR
- RAKAMIN ÜÇTE İKİSİ ÇALIŞANA ÖDENİYOR
MAAŞ ÖDENİYOR MU?
- İŞVEREN MAAŞ ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİL
- BU SÜRELERDE PRİMLER DE YATIRILMIYOR
- İŞVEREN İSTERSE MAAŞI TAM YATIRABİLİYOR
NE DEĞİŞECEK?
- HESAPLAMADA SON 12 AYIN ÜCRETİ BAZ ALINACAK
- 1 YILDAKİ TÜM DEĞİŞİMLER HESABA KATILACAK
- 6 AYDAN AZ ÇALIŞANA SINIRLAMA GELECEK
ANNELER İÇİN ÖRNEK HESAP
- BRÜT MAAŞ: 3.577,50 TL
- SON ÜÇ AYLIK BRÜT MAAŞ TOPLAMI: 10.732,5 TL
- 1 GÜNLÜK BRÜT ÜCRET: 119,25 TL
- 112 GÜNLÜK BRÜT ÜCRET: 13.356 TL
- ÖDENECEK RAPOR PARASI (2/3): 8.904 TL
ÇALIŞANLAR İÇİN ÖRNEK HESAP
- AYLIK BRÜT ÜCRET: 3.577,50 TL
- GÜNLÜK BRÜT ÜCRET: 3.577,50 TL/30= 119,25 TL
- 14-2= 12 GÜNLÜK BRÜT ÜCRET: 119,25 X 12= 1.431 TL
- ÇALIŞANA ÖDENECEK PARA(2/3): 954 TL