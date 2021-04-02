Ramazan ayının vazgeçilmezi hurmaya hile karıştı
Ramazan'ın başlamasına 15 günden az bir süre kaldı. Ramazan ayının simgelerinden biri hurma da tezgahlardaki yerini aldı. Ancak "acve" hurması alacaksanız dikkat! Çünkü ona da hile karıştı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
ÖZEL HABER A Haber
Hurma gerçekten de tam bir şifa deposu. Ramazanın yaklaşmasıyla birlikte de tezgahlardaki yerini aldı.
Hurmanın fiyatı da bu sene fazla değişmedi.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in mübarek elleriyle diktiği ağaçtan çıkan ve ismi hadislerde geçen acve hurmasına ise hile karıştı.
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Bağdat hurmasını boyayıp acve diye satıyorlar. Üstelik 10 liraya alıyorlar 90 liraya satıyorlar.