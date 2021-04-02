02 Nisan 2021, Cuma
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Ramazan ayının vazgeçilmezi hurmaya hile karıştı

Ramazan'ın başlamasına 15 günden az bir süre kaldı. Ramazan ayının simgelerinden biri hurma da tezgahlardaki yerini aldı. Ancak "acve" hurması alacaksanız dikkat! Çünkü ona da hile karıştı. Detayları muhabiri aktardı.

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Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Ramazan ayının vazgeçilmezi hurmaya hile karıştı

Hurma gerçekten de tam bir şifa deposu. Ramazanın yaklaşmasıyla birlikte de tezgahlardaki yerini aldı.

Hurmanın fiyatı da bu sene fazla değişmedi.

. Muhammed'in mübarek elleriyle diktiği ağaçtan çıkan ve ismi hadislerde geçen acve hurmasına ise hile karıştı.

Bağdat hurmasını boyayıp acve diye satıyorlar. Üstelik 10 liraya alıyorlar 90 liraya satıyorlar.

Hurmaya hile karıştı HURMAYA HİLE KARIŞTI

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