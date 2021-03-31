"BİN CANIMIZ OLSA FEDA"

Şunu herkes iyi bilmeli vatanımız çok kıymetlidir. Bu vatanın bedeli de bizim bedenimizdeki canımız ve damarımızdaki kanımızdır. Eğer söz konusu vatanın bekası olursa bizim bedenimizdeki canımız ve damarımızdaki kanımızın ne kıymeti vardır? Bir tane Mehmet Selim gider bin tane Mehmet Selim doğar. Bizim bin tane canımız olsa o bin tane canımızı da bu devlete bu millete bu vatana feda olsun. Vatan olmadıktan sonra evladımız olmuş neye yarar. Biz ne için varız vatanımız için milletimiz devletimiz için varız. Allah bu millete bu devlete zeval vermesin.