Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehadetinin 6.yılı! Baba Hakkı Kiraz: Bir tane Mehmet Selim gider bin tane Mehmet Selim doğar! | Savcı Mehmet Selim Kiraz kimdir?
Son dakika haberi... Savcı Mehmet Selim Kiraz 6 yıl önce bugün şehit edildi. Şehit Savcı Kiraz rahmetle anılıyor. Savcı Kiraz’ın ailesi acıyı ve gururu bir arada yaşıyor. Savcı Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz A Haber'de duygularını anlattı. Kiraz, "Bir tane Mehmet Selim gider bin tane Mehmet Selim doğar. Bizim bin tane canımız olsa o bin tane canımızı da bu devlete bu millete bu vatana feda olsun." ifadelerini kullandı.
Savcı Mehmet Selim Kiraz 6 yıl önce terör örgütü DHKP-C tarafından şehit edildi. Şehit Savcı Kiraz şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anılıyor.
Şehit edilen Savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz duygularını A Haber'e paylaştı.
İşte Baba Kiraz'ın o yürekleri titreten açıklamaları;
"ALLAH SABRINI VERİYOR"
Tabii ki zor. Bu sabah bütün arkadaşları mesaiye gidiyor ama bizimki yok. Ama olaya bakış açınıza bağlı eğer her şeyinizi Allahtan bilip her şeyin Allahtan geldiğine kadere iman etmişseniz hayrın ve şerrin Allahtan geldiğine iman etmişseniz Allah size sabrını veriyor ve bu da sizin üzerinizde biraz hafifliyor yoksa çok zor. Düşünebiliyor musunuz 6 yıl önce bugün evladınızı uğurluyorsunuz mesaiye gidiyor ve bu mesai içerisinde bir bakıyorsunuz ki öğle saatine bir telefon geliyor ve dolayısıyla rehin alınmış akıbet ortada. Biz sabredeceğiz. Allaha iman etmişiz kadere iman etmişiz elbette ki bu kaderdir.
"BİN CANIMIZ OLSA FEDA"
Şunu herkes iyi bilmeli vatanımız çok kıymetlidir. Bu vatanın bedeli de bizim bedenimizdeki canımız ve damarımızdaki kanımızdır. Eğer söz konusu vatanın bekası olursa bizim bedenimizdeki canımız ve damarımızdaki kanımızın ne kıymeti vardır? Bir tane Mehmet Selim gider bin tane Mehmet Selim doğar. Bizim bin tane canımız olsa o bin tane canımızı da bu devlete bu millete bu vatana feda olsun. Vatan olmadıktan sonra evladımız olmuş neye yarar. Biz ne için varız vatanımız için milletimiz devletimiz için varız. Allah bu millete bu devlete zeval vermesin.
Savcı Mehmet Selim Kiraz 6 yıl önce terör örgütü DHKP-C tarafından şehit edildi.
1994 - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLDU
1995 - HAKİM ADAYI OLARAK MERSİN'DE GÖREVE BAŞLADI
2010 - GAZİOSMANPAŞA CUMHURİYET SAVCILIĞI GÖREVİNE ATANDI
2014 - İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA MEMUR SUÇLARI BÜROSU'NDA GÖREVLENDİRİLDİ
2015 - BERKİN ELVAN'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYORDU
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KİRAZ'IN ŞEHİT EDİLİŞİNE İLİŞKİN DAVA
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