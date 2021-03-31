Ramazan öncesi et fiyatlarına zam! Ramazan fırsatçıları iş başında
Ramazan ayının başlamasına 15 günden az bir süre kaldı. Her ramazan öncesi ortaya çıkan fırsatçılar da yavaş yavaş fiyatları artırmaya başladı. Hem tavuğa hem de kırmızı ete son bir ayda yaklaşık 4 liralık zam yapıldı.
ÖZEL HABER A Haber
Bir ay önce tavuğa da kırmızı ete de 3,5-4 lira civarında zam geldi.
Ramazan fırsatçıları gözünü ete dikti. Daha gelmeden fiyatlara zam yapıldı.
Ramazan fırsatçıları ette bir ay öncesinden harekete geçti. Özellikle kıymanın kilosu 75 TL'ye kadar çıktı. Satıcılar ramazan ayı içerisinde de et fiyatlarında artış bekliyor.
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Semt pazarlarında geçen haftaya göre 2-3 lira yerinde yükseldi. Kırmızı biber 13-14 tü 20 lira çeri domates 10 liraydı 13 lira oldu.
Meyve tezgahlarında ise tam bir mevsim geçişi dönemi yaşanıyor. mevsimi geçenin de sezonu gelenin de fiyatlarında artış var.
Hurma çeşitleri de tezgahlardaki yerini aldı.
- Geçen seneyle aynı. Geçen sene de 65'e satıyorduk. Bu sene de satıyoruz.