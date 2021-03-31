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Ramazan öncesi et fiyatlarına zam! Ramazan fırsatçıları iş başında

ayının başlamasına 15 günden az bir süre kaldı. Her ramazan öncesi ortaya çıkan fırsatçılar da yavaş yavaş fiyatları artırmaya başladı. Hem tavuğa hem de kırmızı ete son bir ayda yaklaşık 4 liralık zam yapıldı.

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Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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Ramazan öncesi et fiyatlarına zam! Ramazan fırsatçıları iş başında

Bir ay önce tavuğa da kırmızı ete de 3,5-4 lira civarında zam geldi.

Ramazan öncesi et fiyatlarına zam RAMAZAN ÖNCESİ ET FİYATLARINA ZAM

fırsatçıları gözünü ete dikti. Daha gelmeden fiyatlara zam yapıldı.

Ramazan fırsatçıları ette bir ay öncesinden harekete geçti. Özellikle kıymanın kilosu 75 TL'ye kadar çıktı. Satıcılar ramazan ayı içerisinde de et fiyatlarında artış bekliyor.

Semt pazarlarında geçen haftaya göre 2-3 lira yerinde yükseldi. 13-14 tü 20 lira çeri domates 10 liraydı 13 lira oldu.

Meyve tezgahlarında ise tam bir mevsim geçişi dönemi yaşanıyor. mevsimi geçenin de sezonu gelenin de fiyatlarında artış var.

çeşitleri de tezgahlardaki yerini aldı.

- Geçen seneyle aynı. Geçen sene de 65'e satıyorduk. Bu sene de satıyoruz.

Ramazan öncesi et fiyatlarına zam RAMAZAN ÖNCESİ ET FİYATLARINA ZAM

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