İlk kez A Haber canlı yayınında duyurdu! İşte yerli Kovid-19 aşısının üretim tarihi...

Koçak, şu anda tesislerinde iki tür aşı çalışmalarının yürütüldüğünü kendi firmalarının yürüttüğü aşının Faz I çalışmalarının bittirildiğini mayıs ayı içerisinde Faz II çalışmasına geçileceğini ifade etti.

Tesiste üretilen ikinci aşı ise Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından geliştiriliyor. Bu aşı ise şu anda Faz II aşamasında...