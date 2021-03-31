31 Mart 2021, Çarşamba
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Haberler Özel Haber Haberleri İlk kez A Haber canlı yayınında duyurdu! İşte yerli Kovid-19 aşısının üretim tarihi...

İlk kez A Haber canlı yayınında duyurdu! İşte yerli Kovid-19 aşısının üretim tarihi...

Yerli Covid-19 aşı çalışmalarına ilişkin ilk etapta aylık 10 milyon doz aşı üretimi yapılabileceğini ifade eden Genel Müdür Yardımcısı , aşı çalışmalarındaki son durumu canlı yayınında anlattı. Koçak, tesiste iki farklı aşının üretiminin yapıldığı bunlardan birisini kendi firmalarına ait olan aşının Faz I aşamasında olduğunu, tarafında geliştirilen aşının ise Faz II aşamasında olduğunu söyledi. Koçak, 'daki üretim tesislerinin 'nın aşısının üretimine uygun olduğunu ve aylık 10 milyon doz aşı üretilebileceğini belirtti. 'nin merakla beklediği yerli koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya çıkacağı tarihle ilgili ise net konuştu. İşte yerli Kovid-19 aşısının piyasaya çıkacağı o tarih...

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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İlk kez A Haber canlı yayınında duyurdu! İşte yerli Kovid-19 aşısının üretim tarihi...

'deki yerli Kovid-19 aşı üretim tesisini görüntüledi.

Genel Müdür Yardımcısı , canlı yayında yerli aşı çalışmasındaki son durumu anlattı.

Koçak, şu anda tesislerinde iki tür aşı çalışmalarının yürütüldüğünü kendi firmalarının yürüttüğü aşının Faz I çalışmalarının bittirildiğini mayıs ayı içerisinde Faz II çalışmasına geçileceğini ifade etti.

Tesiste üretilen ikinci aşı ise tarafından geliştiriliyor. Bu aşı ise şu anda Faz II aşamasında...

TEKİRDAĞ'DAKİ TESİSTEN SPUTNİK V AŞISI ÜRETİLECEK Mİ?

Dünyadaki ilk tescillenen ilk Kovid-19 aşısı olan Sputnik V'nin 'da bulunan tesislerde üretilebileceğini ifade eden Koçak, "Rus aşısının üretildiği teknolojiye tesisimiz uygun. Bu aşıyı üretebiliriz" ifadelerini kullandı.

"EYLÜL-EKİM AYINDA YERLİ KOVİD-19 AŞISI PİYASADA OLUR"

Koçak, firmalarının geliştirdiği aşının Eylül-Ekim ayları gibi piyasa kullanıma hazır halde olabileceğini, ilk etapta en az aylık 10 milyon doz üretim yapılabileceğini belirtti.

Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşısının son aşama olan Faz III çalışmasının ise Mayıs ayı başı gibi başlanabileceğini belirtti. Bu aşının Eylül-Ekim ayında kendi firmalarına ait olan aşıdan daha önce piyasaya çıkmasını öngördüklerini ifade etti.

İlk kez duyuruldu! İşte yerli aşının üretim tarihi... İLK KEZ DUYURULDU! İŞTE YERLİ AŞININ ÜRETİM TARİHİ...

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