Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi! A Haber Nene Hatun Gemisi’nde
Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi "Nene Hatun" Kıyı Emniyeti’nin gücüne güç katıyor. 88 metre uzunluğundaki gemide; 20 kişilik hastane, helikopter pisti ve dalgıç basınç odası bulunuyor. Gemi hakkında merak edilenleri A Haber muhabiri Emirhan Ergen’in konuğu olan gemi kaptanı Necdet Hamza anlattı.
Nene Hatun İstanbul Boğazı'nda Kuruçeşme'de demirli şekilde 7 gün 24 saat yardım çağrısına müdahale edecek şekilde bekliyor.
Donanımları saymakla bitmeyen Nene Hatun son teknolojisiyle dünyadaki örneklerinden çok daha avantajlı bir konumda.
Gemide bulunan helikopter pistine 11 ton ağırlığındaki helikopterler iniş gerçekleştirebiliyor. Gemide dalgıç basınç odası, spor salonu bulunuyor. 20 kişilik ekip acil durumlarda 40 kişiye kadar çıkabiliyor.
Gemide Dinamik konumlandırma Sistemi bulunuyor. Otomatik pilottan çok daha üst düzel bir teknolojiye sahip. Burada gemi milim olarak bile hareket ettirilebiliyor.
Gemi kaptanı Necdet Hamza'nın A Haber canlı yayınında anlattıkları:
"Bu gemimizle en son Riva açıklarında karaya oturmuş olan TepeStar gemisini müdahale ettik. Boğaz'da her an emniyete hazır bir şekilde bekliyoruz. Emniyeti teşkil edecek seyir yardımcılarına da yardım ediyoruz.
En son dün Boğaz'da şamandıra değişimi operasyonu gerçekleştirdik. Verilecek herhangi bir acil duruma karşı hazır şekilde bekliyoruz.
Büyük operasyonlarda 40'da kadar personele bulundurabiliyoruz. Eğer ihtiyaç olursa sağlık personelimiz de acil durumda gemiye dahil oluyor.
Süveyş Kanalı'nda gemisinin kurtulmasına sevindik. Eğer talep etselerdi gemimiz her zaman buna hazır şekilde bekliyor."