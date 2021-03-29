Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi! A Haber Nene Hatun Gemisi’nde

Gemi kaptanı Necdet Hamza'nın A Haber canlı yayınında anlattıkları:

"Bu gemimizle en son Riva açıklarında karaya oturmuş olan TepeStar gemisini müdahale ettik. Boğaz'da her an emniyete hazır bir şekilde bekliyoruz. Emniyeti teşkil edecek seyir yardımcılarına da yardım ediyoruz.