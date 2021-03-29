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Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi! A Haber Nene Hatun Gemisi’nde
Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi "Nene Hatun" Kıyı Emniyeti’nin gücüne güç katıyor. 88 metre uzunluğundaki gemide; 20 kişilik hastane, helikopter pisti ve dalgıç basınç odası bulunuyor. Gemi hakkında merak edilenleri A Haber muhabiri Emirhan Ergen’in konuğu olan gemi kaptanı Necdet Hamza anlattı.