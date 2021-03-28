NE KADAR SÜRECEK?

Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin kurtarılmasının uzun sürmeyeceğini belirten Zamanoğlu, "Ben 1 hafta kadar süreceğini düşünmüyorum. Ay itibari ile gelgitler ile sular yükselecek. Ortalama yarım ila 1 metre kadar yüzdürme payı olacak. Bu sebeplerden dolayı çalışmalarla birlikte uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Çok tecrübeli kaptanlar görev alıyor ben bu kazaya şaşırdım. Tahminimce 2-3 gün içerisinde yoluna devam edecektir." şeklinde konuştu.