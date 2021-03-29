29 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika: 3. dalgada risk grubu değişti mi? Prof. Dr. Alper Şener A Haber'de yanıtladı

Son dakika haberi... Pandeminin 3'üncü dalgasında hastalığın 40-50 yaş aralığındaki vakalar için daha ağır seyrettiği tespiti yapıldı. Detayları muhabiri aktardı. Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.03.2021
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Son dakika: 3. dalgada risk grubu değişti mi? Prof. Dr. Alper Şener A Haber'de yanıtladı

3. dalga için uzmanlardan uyarı yapıldı. 40-50 yaş grubunda hastalık daha ağır seyrediyor. Peki 3. dalga kimleri tehdit ediyor? Prof. Dr. , canlı yayınında vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

"DAHA AĞIR SEYREDİYOR"

Şener, "40-50 yaş aralığında vakalar daha ağır seyrediyor. Bu grupta daha uzun süre hastanede kalma durumu var. En önemli şey çemberin içerisine hiç girmemek virüsü almamak." ifadelerini kullandı.

Risk grubu değişti mi? RİSK GRUBU DEĞİŞTİ Mİ?

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