Son dakika: 3. dalgada risk grubu değişti mi? Prof. Dr. Alper Şener A Haber'de yanıtladı
Son dakika haberi... Pandeminin 3'üncü dalgasında hastalığın 40-50 yaş aralığındaki vakalar için daha ağır seyrettiği tespiti yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. Prof. Dr. Alper Şener, A Haber canlı yayınında vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
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3. dalga için uzmanlardan uyarı yapıldı. 40-50 yaş grubunda hastalık daha ağır seyrediyor. Peki 3. dalga kimleri tehdit ediyor? Prof. Dr. Alper Şener, A Haber canlı yayınında vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
"DAHA AĞIR SEYREDİYOR"
Şener, "40-50 yaş aralığında vakalar daha ağır seyrediyor. Bu grupta daha uzun süre hastanede kalma durumu var. En önemli şey çemberin içerisine hiç girmemek virüsü almamak." ifadelerini kullandı.