Son dakika: Koronavirüse karşı yerli ilaç çalışmaları! Kovid-19 ilacı ne zaman hazır olacak?

HANGİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR?

Çalışmalar hakkında detayları paylaşan Aycan, "İlaçların koruyucu bariyer oluşturucu etkiyle burun ve ağız mukozasına virüs vücuda girmeden önce nasıl önleyebiliriz bu çalışmaları yürütüyoruz. Diğeri ise virüs artık vücuda girdikten sonra tedavi edici potansiyeli olan ilaç adayları var mıdır bunların araştırması yönünde yaptığımız çalışmalar." şeklinde konuştu.