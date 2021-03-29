Son dakika: Koronavirüse karşı yerli ilaç çalışmaları! Kovid-19 ilacı ne zaman hazır olacak?
Son dakika haberi... Aşı çalışmalarında önemli mesafe kaydeden Kayseri Erciyes Üniversitesi şimdi de yerli koronavirüs ilacı için denemelerine başladı. Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir aktardı. İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Yerli aşı çalışmalarında önemli mesafe kaydeden Kayseri Erciyes Üniversitesi şimdi de yerli koronavirüs ilacı için denemelerine başladı. Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir aktardı.
Yerli koronavirüs ilaç çalışmaları ne aşamada? Yerli virüs ilacı ne zaman hazır olacak? İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Aycan, "Merkezimiz uluslararası akreditasyona sahip üniversitemizin önemli AR-GE merkezlerinden bir tanesi. Bu kapsamda biz de direk Kovid ilişkili çalışmaların yanı sıra birçok araştırma yürütmekteyiz. Kovid kapsamında yaptığımız araştırmalarda çalışmalarımızı iki temel kapsamda yürütmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
HANGİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR?
Çalışmalar hakkında detayları paylaşan Aycan, "İlaçların koruyucu bariyer oluşturucu etkiyle burun ve ağız mukozasına virüs vücuda girmeden önce nasıl önleyebiliriz bu çalışmaları yürütüyoruz. Diğeri ise virüs artık vücuda girdikten sonra tedavi edici potansiyeli olan ilaç adayları var mıdır bunların araştırması yönünde yaptığımız çalışmalar." şeklinde konuştu.