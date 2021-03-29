Son dakika: Milli ekonomi neden hedef? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan A Haber'e özel açıklamalar
Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkani Şahap Kavcıoğlu'undan faizle ilgili değerlendirme geldi. Kavcıoğlu, "Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Merkez Bankası Başkani Şahap Kavcıoğlu'undan faizle ilgili değerlendirme geldi. Kavcıoğlu, "Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
SPEKÜLASYONLAR YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR
Bence çok önemli başlıklar. İçeride ve dışarıda gerçek dışı haberlerle piyasalarda spekülasyon yapılmaya çalışılıyor. Maalesef bu hafta sonu da devam etti. Gerçek dışı senaryolar sanki gerçekmiş gibi aktarılıyor. Ve bu aktarılan senaryolar üzerinden de yeni finansal bazı zorlamalar veya spekülasyonlar deneniyor.
Bu sabah da mesela Londra piyasası ilk açıldığında Türkiye'ye etkisine baktığımızda kuru 8.18'e kadar itmeye çalıştıklarını gördük. Fakat 8.18'e doğru özellikle 8.15 üzerinde ciddi anlamda yine içeriden bir ters dolarizasyon hareketi yani bir satış hareketi geldi. Ve Türkiye'deki yerleşikler şirketler ve bu sefer yabancılar da dahil olmak üzere bir miktar satış gerçekleşti. Şu anda da zaten 8.18-12 arasına doğru kurun çekildiğini görüyoruz. Bu hareket devam ediyor ama sermaye piyasalarına yansımıyor artık onun da altını çizeyim.
"BUNLAR GERÇEKÇİ YORUMLAR DEĞİL"
Şu tip yorumlar yapılıyor özellikle bazı yayın organlarında gördüm işte bu haftadan itibaren vatandaş döviz alımına geçecek yeni alım dalgası gelecek bunlar gerçekçi yorumlar değil. Çünkü bunları dayandırdıkları senaryolar de gerçek senaryolar değil. Bu sabah bir erken seçim söylemi çıktı yine piyasalarda. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli defalarca Türkiye'nin tarihinde seçime gideceğini bir erken seçim yapmayacağını dolayısıyla önümüzde en az da iki yıllık bir süreç olduğunu defaatle söylediler ve altını çizdiler. Dolayısıyla bu söylem kesinlikle gerçek dışı.
"KİMSE NİYET OKUMA YAPMASIN"
İkinci bir söylem Merkez Bankası'nın 15 Nisan'da özellikle radikal bir faiz düşüşüne gideceği yönündeydi. Bu söylemi de Merkez Bankası Başkanı bu sabah kesinlikle yalanladı. Niyet okuma yapmasın kimse MB'nın ne karar vereceğini kimse önceden tahmin etmesin dedi. Erken seçim de bir niyet okuma. Bütün bu niyet okumalar Türkiye'ye olumsuz anlamda bir piyasa yönü vermek için ama özellikle sermaye piyasalarında bu olumsuzluğun tutmadığını dolar kurunda da 8'in üzerinde içeride bir satış olduğunu görüyoruz net bir şekilde.
TÜRKİYE ANA DENKLEMİN EN ÖNEMLİ PARÇASI HALİNE GELECEK
Pandemi sürecini Avrupa'dan iyi yöneten Türkiye daha az etkilendi. Türkiye yatırım devam edeceğini, Türkiye ile ilgili konuşulan olumsuz senaryolarının boş çıkacağını önümüzdeki süreçte Türkiye'nin dünyanın 4 büyük ülkesiyle birlikte Çin, ABD, Rusya arasında Türkiye ana denklemin en önemli parçası haline gelecek.
"PİYASA GERÇEKLERİYLE UYUŞMAYAN BİR ADIM ATILMADI ATILMAYACAK"
İddia ettikleri gibi olağan dışı radikal sert hareket yok. Piyasa şartları ne gerektiriyorsa piyasaları ihtiyacı neyse rasyonel akılcı bir şekilde bu adımlar atılacak. Piyasa gerçekleriyle uyuşmayan bir adım hiçbir zaman atılmadı hiçbir zaman da atılmayacak.