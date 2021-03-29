"BUNLAR GERÇEKÇİ YORUMLAR DEĞİL"

Şu tip yorumlar yapılıyor özellikle bazı yayın organlarında gördüm işte bu haftadan itibaren vatandaş döviz alımına geçecek yeni alım dalgası gelecek bunlar gerçekçi yorumlar değil. Çünkü bunları dayandırdıkları senaryolar de gerçek senaryolar değil. Bu sabah bir erken seçim söylemi çıktı yine piyasalarda. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli defalarca Türkiye'nin tarihinde seçime gideceğini bir erken seçim yapmayacağını dolayısıyla önümüzde en az da iki yıllık bir süreç olduğunu defaatle söylediler ve altını çizdiler. Dolayısıyla bu söylem kesinlikle gerçek dışı.