Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkani Şahap Kavcıoğlu'undan faizle ilgili değerlendirme geldi. Kavcıoğlu, "Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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