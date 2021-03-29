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İngiltere Kraliçesi Elizabeth'ten Türk öğrenciye mektup! Ne yazdı? Bade Ekiz A Haber'de anlattı

'da 5. sınıf öğrencisi olan Bade Ekiz, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e mektup yazdı. Kraliçe de Bade'nin mektubuna cevap verdi. 5. sınıf öğrencisi Ekiz, canlı yayınında olayı anlattı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.03.2021
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İngiltere Kraliçesi Elizabeth'ten Türk öğrenciye mektup! Ne yazdı? Bade Ekiz A Haber'de anlattı

Bade Ekiz'in kişisel bilgilerini paylaştığı ve kraliçe hakkında merak ettiği soruları yazdığı mektuba cevap 'ndan gecikmedi.

Kraliçenin en yakın nedimesi kraliçe adına mektuba cevap vererek Başak koleji öğrencisinin Kraliçe Elizabeth'e olan ilgisinden çok memnun kaldıklarını belirtti.

Öğrenci Bade Ekiz'in köpeğiyle fotoğrafını da eklediği mektubun kendilerinde büyük bir memnuniyet oluşturduğunu ve kraliçe hakkında iyi dilekleri için de teşekkürlerini iletti.

Kraliçeden Türk öğrenciye mektup KRALİÇEDEN TÜRK ÖĞRENCİYE MEKTUP

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