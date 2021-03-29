İngiltere Kraliçesi Elizabeth'ten Türk öğrenciye mektup! Ne yazdı? Bade Ekiz A Haber'de anlattı

Öğrenci Bade Ekiz'in köpeğiyle fotoğrafını da eklediği mektubun kendilerinde büyük bir memnuniyet oluşturduğunu ve kraliçe hakkında iyi dilekleri için de teşekkürlerini iletti.

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