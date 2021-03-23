"ÜLKEYE ZARAR VERMEK ADINA..."

Sayın Merkez Bankası Başkanı yaptığı açıklamada şunun altını net olarak çizdi. Herhangi bir olağanüstü toplantıyla, herhangi bir kısa vadeli faiz değişikliği olmayacak dedi. Bu çok önemli çünkü bunu da ciddi anlamda speküle ediyorlar. Yine sadece işi ortalığı karıştırmak olan profesör unvanını taşıyan bir arkadaş var YouTube videolarında sürekli bu şekilde spekülasyonlar yapıyor. O diyor ki toplantı yapılacak faiz 10 puan indirilecek o zaman ne olacağını hepimiz göreceğiz. Bunların hepsi tamamen uydurulmuş, bunların hepsi tamamen başkaları tarafından hiçbir bilgi sahibi olmadan sadece ülkeye zarar vermek adına ortaya atılmış teorilerdir veya bilgidir diyemeyeceğim cümlelerdir. Çok net olarak Merkez Bankası Başkanımızın yapmış olduğu açıklama ortadadır. O gece ertesi gün bankalarla yaptığı toplantılarda söylediği ortadadır.