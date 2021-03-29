KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 31 MART'TA BİTTİĞİNDE İŞTEN Mİ ÇIKARTILACAĞIZ?

-Böyle bir şey yok. Çünkü zaten fesih yasağı devam ediyor. İşten çıkarma diye bir şey söz konusu değil 17 Mayıs'a kadar uzatılmazsa. Sayın Cumhurbaşkanının 30 Haziran'a kadar uzatma yetkisi var. Kısa çalışma ödeneği bittiğinde tam mesai işe başlayacaksınız. 30 gün priminiz yatırılacak ve maaşınızı da tam alacaksınız. Ama ücretsiz izne gönderilme hakkı 17 Mayıs'a kadar işverenler de var.