Kısa çalışma ödeneği bitince ne olacak? Altın yatırımı yaparken hangisini tercih etmeliyiz? Gram altın mı çeyrek altın mı? Faruk Erdem yanıtladı
Son dakika ekonomi haberleri... Kısa çalışma ödeneği 31 Mart’ta bittiğinde işten mi çıkartılacağız? İstifa edip işsizlik maaşı alabilir miyim? İşsizlik maaşı almanın şartları neler? Altın yatırımı yaparken hangisini tercih etmeliyiz? Gram altın mı çeyrek altın mı? Kredi kartı aidatı ödemek zorunda mıyız, ödememek için ne yapmalıyız? Emekliler emlak vergisi ödüyor mu? Vatandaşlar sordu Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında yanıtladı.
Vatandaşların merak ettikleri soruları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında yanıtladı.
İşte o sorular ve yanıtları;
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 31 MART'TA BİTTİĞİNDE İŞTEN Mİ ÇIKARTILACAĞIZ?
-Böyle bir şey yok. Çünkü zaten fesih yasağı devam ediyor. İşten çıkarma diye bir şey söz konusu değil 17 Mayıs'a kadar uzatılmazsa. Sayın Cumhurbaşkanının 30 Haziran'a kadar uzatma yetkisi var. Kısa çalışma ödeneği bittiğinde tam mesai işe başlayacaksınız. 30 gün priminiz yatırılacak ve maaşınızı da tam alacaksınız. Ama ücretsiz izne gönderilme hakkı 17 Mayıs'a kadar işverenler de var.
3,5 YILDIR BİR MAĞAZADA ÇALIŞIYORUM. İSTİFA EDİP ÇIKMAYI DÜŞÜNÜYORUM İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN NE YAPABİLİRİM?
Burada istifa ettiğiniz zaman bizim yasalarımızda bir kere tazminat alamıyorsunuz. Ama işsizlik maaşı da alamıyorsunuz. İşsizlik maaşı almak için 3 şart lazım. Kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkartılmış olmanız lazım, son 3 yılda 600 gününüz olması lazım, son 120 günde de aynı iş yerinde olmanız lazım.
ALTIN YATIRIMI YAPARKEN HANGİSİNİ TERCİH ETMELİYİZ? GRAM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI?
Yatırım yaparken ben gram altını öneriyorum.
KREDİ KARTI AİDATI ÖDEMEK ZORUNDA MIYIZ, ÖDEMEMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ?
Danıştay'ın da kararıyla yasal hale geldi. Kredi kartı aidatı alıyor bankalar. Ama her bankanın aidatsız bir kredi kartı çıkarma zorunluluğu da var.
EMLAK VERGİSİNİ EMEKLİLERİN ÖDEMEDİĞİNİ DUYDUM. BUNUN İÇİN NE YAPMALIYIM?
Sadece emekliler değil ev hanımları yani işsizler gaziler şehit yakınları vs. emlak vergisi ödemiyorlar. Burada şart şu bir emekli maaşınızdan başka geliriniz olmayacak. İki tek bir haneniz olacak. O hane de 200 metrekarenin altında olacak. Belediyeye gidip emekli olduğunuzu söyleyip emlak vergisi ödemeyeceksiniz. Daha önce yanlışlıkla ödemişseniz 5 yıla kadar geriye o paraları da alabilirsiniz.