Koronavirüs çocukları da etkilemeye başladı! Koronavirüste korkutan alarm
Koronavirüs salgını dünya çapında tehlike saçmaya devam ediyor. Yeni mutasyonların da ortaya çıktığı ölümcül virüsün son dönemde çocukları da etkilemeye başladığı belirtildi. Koronavirüs salgınının bulaştığı çocuk vakalarda da hastane yatışları başlamış durumda.
Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 146 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüsün sadece erişkinleri değil, çocukları da etkilediğini belirten uzmanlar, özellikle 8-11 yaş dilimindeki çocuklarda koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çekiyor.
Koca, Twitter hesabındaki açıklamasında şunları kaydetti:
"BioNTech aşısı geçen hafta 5800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez BioNTech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak. Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1,4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı, saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak."
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Kovid-19'a karşı grip ve zatürre aşılarının koruma sağladığını gösteren bilimsel bir veri bulunmadığını, korunma sağlanması için Kovid-19'a karşı geliştirilen özel aşıların yapılması gerektiğini bildirdi.
MUTASYON ÇOCUKLARI VURDU
Kovid-19 salgınında vaka sayıları 26 bini geçerken, çocuklardaki vaka sayılarında da ciddi artış yaşandığı uyarısı yapıldı. Özellikle 8-11 yaş dilimindeki çocukların virüsten ciddi anlamda etkilendiği belirtilirken, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin çocuk enfeksiyon servilerinde 3 hafta öncesine kıyasla Kovid-19 tedavisi uygulanan çocuk sayısında ciddi artış yaşandığı öğrenildi.
Tablonun gün geçtikçe kötüye gittiğini belirten İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmunoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ayper Somer, "Çocuk vakalarda da hastane yatışları başlamış durumda.
Kovid-19'a yakalanan çocuk hastalarda ağır zatürre yoksa ilaç kullanmıyoruz. Ancak MIS-C tablosunda ilaçlı tedavi uygulamak durumundayız. Şu an yoğun bakım servisimizde bir böbrek hastası Kovid-19 vakamızı toparlamaya çalışıyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz'deki tablo endişe verici.
Ağırlık olarak 8-11 yaş dilimindeki çocukların etkilendiğini görüyoruz. Ebeveynler çocuklarını mümkün olduğunda açık havaya çıkartmalı, AVM ve kapalalanlardan uzak tutmalılar. Çocuklardaki tablonun en büyük nedeni ailelerle gidilen kapalı alanlar, lokantalar.
Bu dönem öpücük hastalığı dediğimiz, bademcik ağrısı, döküntü ve yüksek ateşle görülen şikayetlerde de artış söz konusu. 3 yaş altındaki çocuklara akciğerlerinin gelişimi açısından maske önermediğimizi de vurgulamak isterim" dedi.
AĞIR ZATÜRRE
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Haluk Çokuğraş da, "Kovid-19 son 15 gündür çocuklarda da yayılıyor. Son 15 günlük periyotta 'çok kötü' diye tanımladığımız, ağır zatürre vakalarını servise yatırmaya başladık.
Ayrıca MIS-C tablosunda artış olduğunu gözlemliyoruz. Türkiye salgında üçüncü dalganının etkisi altında. Mutant suş dediğimiz dediğimiz virüs türü şekil değiştirdi ve hızlıca yayılıyor. İngiliz varyantı, çocuk ve gençler arasında ciddi hastalığa neden olmaya başladı.
İsviçre'de 0-9 yaş arası çocuklarda Kovid-19 oranı yüzde 132 artmış durumda. Bizdeki artış bu boyutta olmasa da, böyle devam ederse İsviçre'deki oranı görürüz. Yöresel farklar olabilir ama önce kapatıp yavaş yavaş açılmamamız gerekirdi.
Daha geniş ve disiplinli kısıtlamalar getirilmeli. Eğer önümüzdeki 2 haftalık süreçte 9 yaş altındaki grupta virüs yayılımı artarsa 30-45 yaş arası ebeveyn grubu da bundan fazlasıyla etkilenecek" diye konuştu.
'ŞİMDİ TERSİNE DÖNDÜ'
Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl ise çocuklardaki vaka artışında adeta patlama yaşandığı uyarısında bulunarak, şu bilgileri paylaştı: "Çocuklardaki virüs yayılımı okul kaynaklı değil. Yayılım tamamen aile kaynaklı. Pandemini birinci döneminde çocuklardan ebeveynlere bulaş olurken, şimdi tersi yaşanıyor.
Anne, babanın küçük bebeklerine virüs taşıdığını görüyoruz. Çocuklar için üretilecek aşının faz çalışmaları için gün sayıyoruz. Geçtiğimiz gün 24 saatlik zaman diliminde 4 çocuk hastayı servise yatırdık.