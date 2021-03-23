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Son dakika: Türkiye'ye özgü mutant var mı? A Haber canlı yayınında açıkladı

Son dakika haberi... Koronavirüs 'risk haritası'nda kırmızı il sayısının 25'ten 39'a çıkması endişelendiriyor. 'nden Prof. Dr. , "'de de henüz adı koyulmamış bir Türkiye mutantı, veya İstanbul mutantı olabilir" dedi. Şener, "Bu mutantın tanımlanmasıyla birlikte, Türkiye'de bir buçuk ayda hızla tırmanan rakamların sebebini de değişime bağlayabiliriz" ifadelerini kullandı. Peki Türkiye'ye özgü mutant var mı? Şener canlı yayınında detayları anlattı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.03.2021
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Son dakika: Türkiye'ye özgü mutant var mı? A Haber canlı yayınında açıkladı

'ye özgü mutant var mı? Tam kapanma söz konusu olabilir mi? Öğretim Üyesi Prof. Dr. canlı yayınında detayları anlattı.

"ARAMIZDA DOLAŞIYOR OLABİLİR"

Şener, "Adı konmamış mutantlar aramızda dolaşıyor olabilir. Karadeniz mutantının olma ihtimali çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye özgü mutant var mı? TÜRKİYE'YE ÖZGÜ MUTANT VAR MI?

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