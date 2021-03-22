23 Mart 2021, Salı
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Haberler Özel Haber Haberleri İstanbul Sözleşmesi neden feshedildi? Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç A Haber'de Avrupalı ülkeleri tek tek örnek gösterdi

İstanbul Sözleşmesi neden feshedildi? Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç A Haber'de Avrupalı ülkeleri tek tek örnek gösterdi

ekranlarında yayınlanan programına konuk olan Yazarı 'nin 'nden ayrılmasına ilişkin yorumlarda bulundu. Genç "İstanbul Sözleşmesi içerisinde inancımızla asla uyuşmayacak hatta toplumsal çözülmeye sebep olacak bir takım şeyler var. O yüzden istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Yazarı 'nin 'nden ayrılmasını ekranlarında yayınlanan programında değerlendirdi.

BU KANUNLAR TÜRKİYE'DE DE VAR

"İstanbul sözleşmesi yaşatır" sloganına değinen Genç, bu sloganın farklı amaçlar için kullanıldığını ifade etti. üyesi devletlerin aile içi şiddet ve kadını korumaya yönelik kanunları olduğunu söyleyen Genç, bu kanunlardan Türkiye'de de olduğunu ifade etti.

CİNSİYETSİZ TUVALET

"Cinsiyetsiz tuvalet" gibi kavramlara değinen Genç, bu tarz kavramların Türkiye'nin inanç değerlerine uymadığını ve toplumsal çözülmeye neden olacağını ifade etti.

O ÜLKELERİ ÖRNEK VERDİ

ve 'nin "çocuklar cinsel tercihini kendileri seçebilecek" noktasına gelindiği için anlaşmadan çekildiğini ifade eden Genç, ve 'nin bu durumda hemen ortaya çıktıklarını belirtti.

CUMHUR İTTİFAKI NE YAPSA REDDEDİYORLAR

ne derse muhalefetin bunu hemen reddettiğini söyleyen Genç, CHP'ye "parti içindeki tacizlerin hesabını neden sormadınız?" sorusunu sordu.

Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı TÜRKİYE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN AYRILDI

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