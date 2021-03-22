İstanbul Sözleşmesi neden feshedildi? Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç A Haber'de Avrupalı ülkeleri tek tek örnek gösterdi
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin yorumlarda bulundu. Genç "İstanbul Sözleşmesi içerisinde inancımızla asla uyuşmayacak hatta toplumsal çözülmeye sebep olacak bir takım şeyler var. O yüzden istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendirdi.
BU KANUNLAR TÜRKİYE'DE DE VAR
"İstanbul sözleşmesi yaşatır" sloganına değinen Genç, bu sloganın farklı amaçlar için kullanıldığını ifade etti. Avrupa Birliği üyesi devletlerin aile içi şiddet ve kadını korumaya yönelik kanunları olduğunu söyleyen Genç, bu kanunlardan Türkiye'de de olduğunu ifade etti.
CİNSİYETSİZ TUVALET
"Cinsiyetsiz tuvalet" gibi kavramlara değinen Genç, bu tarz kavramların Türkiye'nin inanç değerlerine uymadığını ve toplumsal çözülmeye neden olacağını ifade etti.
CUMHUR İTTİFAKI NE YAPSA REDDEDİYORLAR
Cumhur İttifakı ne derse muhalefetin bunu hemen reddettiğini söyleyen Genç, CHP'ye "parti içindeki tacizlerin hesabını neden sormadınız?" sorusunu sordu.