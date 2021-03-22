BU KANUNLAR TÜRKİYE'DE DE VAR

"İstanbul sözleşmesi yaşatır" sloganına değinen Genç, bu sloganın farklı amaçlar için kullanıldığını ifade etti. Avrupa Birliği üyesi devletlerin aile içi şiddet ve kadını korumaya yönelik kanunları olduğunu söyleyen Genç, bu kanunlardan Türkiye'de de olduğunu ifade etti.