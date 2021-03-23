23 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Son dakika: İstanbul Haramidere'de korkutan manzara! İlçe Sağlık Müdürü'nden kritik uyarı

Son dakika: İstanbul Haramidere'de korkutan manzara! İlçe Sağlık Müdürü'nden kritik uyarı

Son dakika haberi... 'taki Haramidere her gün farklı bir renkte akıyor. Bölge halkı endişeli. Dere bugün hangi renkte akıyor? Neden her gün başka bir renkte akıyor?  muhabiri detayları aktardı.  İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz, A Haber canlı yayınında kritik uyarıda bulundu.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.03.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul Haramidere'de korkutan manzara! İlçe Sağlık Müdürü'nden kritik uyarı

'taki Haramidere'deki korkutan manzara bölge halkını endişelendirdi.

Neden her gün başka bir renkte akıyor? muhabiri detayları aktardı. Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz, A Haber canlı yayınında kritik uyarıda bulundu.

SOLUNUM YOLU HASTALIĞI TEHLİKESİ

Dokuz, "İnsanoğlu çevresiyle bir bütün ve sağlıklı insan sağlıklı bir çevrede yaşar. Biz bu tarz çevre kirliliklerinde çok üzülüyoruz. Özellikle çevre sağlığı açısından değerlendirdiğimizde bu tarz su kirliliklerinin insan sağlığını çok etkilediğini biliyoruz. Bu sularda bulunan çözücü maddeler solvent bazlı maddeler koku kirliliğine neden olmakta. Bunlar havaya karışıyor ve çok ciddi anlamda solunum yolu hastalıklarına sebebiyet verebiliyor." ifadelerini kullandı.

Korkutan manzara! Kritik uyarı KORKUTAN MANZARA! KRİTİK UYARI

İstanbul'da korkutan görüntü! Her gün farklı renkte akıyor İSTANBUL'DA KORKUTAN GÖRÜNTÜ! HER GÜN FARKLI RENKTE AKIYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA