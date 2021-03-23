Son dakika: İstanbul Haramidere'de korkutan manzara! İlçe Sağlık Müdürü'nden kritik uyarı
Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'taki Haramidere her gün farklı bir renkte akıyor. Bölge halkı endişeli. Dere bugün hangi renkte akıyor? Neden her gün başka bir renkte akıyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz, A Haber canlı yayınında kritik uyarıda bulundu.
İstanbul Esenyurt'taki Haramidere'deki korkutan manzara bölge halkını endişelendirdi.
Neden her gün başka bir renkte akıyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz, A Haber canlı yayınında kritik uyarıda bulundu.
SOLUNUM YOLU HASTALIĞI TEHLİKESİ
Dokuz, "İnsanoğlu çevresiyle bir bütün ve sağlıklı insan sağlıklı bir çevrede yaşar. Biz bu tarz çevre kirliliklerinde çok üzülüyoruz. Özellikle çevre sağlığı açısından değerlendirdiğimizde bu tarz su kirliliklerinin insan sağlığını çok etkilediğini biliyoruz. Bu sularda bulunan çözücü maddeler solvent bazlı maddeler koku kirliliğine neden olmakta. Bunlar havaya karışıyor ve çok ciddi anlamda solunum yolu hastalıklarına sebebiyet verebiliyor." ifadelerini kullandı.