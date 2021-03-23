Son dakika: İstanbul Haramidere'de korkutan manzara! İlçe Sağlık Müdürü'nden kritik uyarı

SOLUNUM YOLU HASTALIĞI TEHLİKESİ

Dokuz, "İnsanoğlu çevresiyle bir bütün ve sağlıklı insan sağlıklı bir çevrede yaşar. Biz bu tarz çevre kirliliklerinde çok üzülüyoruz. Özellikle çevre sağlığı açısından değerlendirdiğimizde bu tarz su kirliliklerinin insan sağlığını çok etkilediğini biliyoruz. Bu sularda bulunan çözücü maddeler solvent bazlı maddeler koku kirliliğine neden olmakta. Bunlar havaya karışıyor ve çok ciddi anlamda solunum yolu hastalıklarına sebebiyet verebiliyor." ifadelerini kullandı.