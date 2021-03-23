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Son dakika: İstanbul Haramidere'de korkutan manzara! İlçe Sağlık Müdürü'nden kritik uyarı

A Haber
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Giriş: 23.03.2021 14:47
Güncelleme:23.03.2021 16:04
Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'taki Haramidere her gün farklı bir renkte akıyor. Bölge halkı endişeli. Dere bugün hangi renkte akıyor? Neden her gün başka bir renkte akıyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz, A Haber canlı yayınında kritik uyarıda bulundu.
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Korkutan manzara! Kritik uyarı
Korkutan manzara! Kritik uyarı
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