Son dakika: İstanbul Haramidere'de korkutan manzara! İlçe Sağlık Müdürü'nden kritik uyarı

Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'taki Haramidere her gün farklı bir renkte akıyor. Bölge halkı endişeli. Dere bugün hangi renkte akıyor? Neden her gün başka bir renkte akıyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz, A Haber canlı yayınında kritik uyarıda bulundu.

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