Haramidere'de korkutan görüntü! Her gün farklı renkte akıyor

"KİMYASALLAR DERELERİN EKOLOJİK DENGESİNİ ALT ÜST EDİYOR"



Derelerdeki bu kirliliğin drone'ler ve uydu yoluyla tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Derelerin farklı renklerde akmasının birinci sebebi, çevrede bulunan boyama tesisleri olabilir. İkincisi sebebi ise illegal olarak tankerlerle dereye boşaltılan sıvı boya atıklarından kaynaklı olması mümkün. Bu sıvı boya atıklarının çevreye verdiği hasar çok yüksektir. Dolasıyla bu tip kirliğin olduğu yerler drone'lerle ve uydu yoluyla tespit edilmesi gerekir. Kirliliğin başladığı yerler tespit edildikten sonra o noktalar deşarj edilmelidir. Aynı zamanda derelerde bulunan renkli kimyasallar, derelerin ekolojik yapısını en az 2 veya 3 ay alt üst etmektedir" diye konuştu.