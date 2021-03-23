Son dakika: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sert tepki: Kent halkı yorgun artık

"AYMAZLIĞIN SON NOKTASI"

Yıldız, "Öncelikle tabi şaşkınız. Çünkü bu kadar iş bilmezlik ve aymazlığın son noktası. Bunu ilk başta bir teknik hata gibi görmüş olabilir kamuoyu ama derinine indiğimizde bunun öyle olmadığını da biz anladık. Babası vefat etmiş annesi çok daha önce eşinden boşanmış. Aile belgeler gelince belediyeyi arıyor. Farkında değil misiniz 3,5 yaşında çocuk farkında değil misiniz? Onlar da evet ya biz bunu görmedik diyorlar. İcrayı size yollamamız lazım diyorlar." ifadelerini kullandı.