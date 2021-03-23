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Son dakika: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sert tepki: Kent halkı yorgun artık

iştiraklerinden , 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlattı. Sebebi ise, çocuğun vefat eden babasına ait 6 bin liralık su borcu. Detayları muhabiri aktardı.  AK Parti Meclis Üyesi , konuile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yıldız, "Bunlar sosyal belediye değiller, söylem belediyeciliği anlayışı var. Bir tane yaptıkları eylem yok. Kent halkı yorgun artık." dedi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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Son dakika: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sert tepki: Kent halkı yorgun artık

'de CHP'li yeni bir skandala imza attı. iştiraklerinden (), 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlattı. Sebebi ise, çocuğun vefat eden babasına ait 6 bin liralık su borcu. Detayları muhabiri aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hakan Yıldız, konuile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"AYMAZLIĞIN SON NOKTASI"

Yıldız, "Öncelikle tabi şaşkınız. Çünkü bu kadar iş bilmezlik ve aymazlığın son noktası. Bunu ilk başta bir teknik hata gibi görmüş olabilir kamuoyu ama derinine indiğimizde bunun öyle olmadığını da biz anladık. Babası vefat etmiş annesi çok daha önce eşinden boşanmış. Aile belgeler gelince belediyeyi arıyor. Farkında değil misiniz 3,5 yaşında çocuk farkında değil misiniz? Onlar da evet ya biz bunu görmedik diyorlar. İcrayı size yollamamız lazım diyorlar." ifadelerini kullandı.

"KENT HALKI YORGUN"

Belediye yönetimine sert tepkiler gösteren Yıldız, "Düzeltmeniz gerekirken siz konunun üzerinde farklı bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Tunç Soyer ekibinin şöyle bir anlayışı var bunlar sosyal belediye değiller, söylem belediyeciliği anlayışı var. Bir tane yaptıkları eylem yok. Kent halkı yorgun artık." şeklinde konuştu.

Sert tepki: Kent halkı yorgun artık SERT TEPKİ: KENT HALKI YORGUN ARTIK

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 4 yaşındaki çocuğa icra takibi! İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN 4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İCRA TAKİBİ!
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