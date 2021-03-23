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Son dakika: Mart biterken Marmara'da kar yağışı! Yüksek kesimlerde etkili oluyor

Son dakika haberi... 'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Detayları 'den  muhabiri Hakan Süer aktardı.

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Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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Son dakika: Mart biterken Marmara'da kar yağışı! Yüksek kesimlerde etkili oluyor

ve manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan 'nin yüksek kesimleri kar nedeniyle beyaza büründü.

'deki 'nın zirvesinde bulunan ve 'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 45 santimetre ölçüldü.

Kar, ilçesinin Samanlı Dağları etekleri ve yüksek kesimlerdeki mevkisinde de etkili oluyor.

Marmara'da kar yağışı MARMARA'DA KAR YAĞIŞI

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