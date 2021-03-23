Son dakika: Mart biterken Marmara'da kar yağışı! Yüksek kesimlerde etkili oluyor
Son dakika haberi... Marmara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Detayları Kocaeli Kartepe'den A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
ÖZEL HABER A Haber
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Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'nin yüksek kesimleri kar nedeniyle beyaza büründü.
Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 45 santimetre ölçüldü.
Kar, Başiskele ilçesinin Samanlı Dağları etekleri ve yüksek kesimlerdeki Aytepe mevkisinde de etkili oluyor.