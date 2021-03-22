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Son dakika: A Haber Suriye'de! YPG'li teröristler böyle görüntülendi

Son dakika haberi... muhabiri ve kameraman , 'de - hattına gitti. Ekibimiz bölgede mevzilenen teröristleri yerinde görüntüledi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Son dakika: A Haber Suriye'de! YPG'li teröristler böyle görüntülendi

muhabiri ve kameraman , 'de - hattına gitti. Ekibimiz bölgede mevzilenen teröristleri yerinde görüntüledi.

A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları Mare'den aktardı. A Haber ekibi Mare-Tel Rıfat hattında son gelişmeleri bölgeden takip ediyor.

ELLER TETİKTE

Mare, Tel Rıfat'a en uzun sınırı olan yerleşim yerlerinden biri. Harekatıyla terörden arındırılmıştı. Teröristlerle mücadele devam ediyor. 'nun nöbet noktasında eller tetikte. 7/24 izleniyor.

Bölgede YPG/PKK'lı teröristlerin harerketliliği var.

YPG/PKK'lı teröristler ve terör mevzileri A Haber kamerasına böyle yansıdı.

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Teröristlerin Fırat Kalkanı ve bölgelerine sızma girişimi engelleniyor.

Mehmetçik bugüne kadar Fırat Kalkanı ve bölgesine geçmeye çalışan çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi.

YPG'li teröristler böyle görüntülendi YPG'Lİ TERÖRİSTLER BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

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