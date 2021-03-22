Son dakika: A Haber Suriye'de! YPG'li teröristler böyle görüntülendi

ELLER TETİKTE

Mare, Tel Rıfat'a en uzun sınırı olan yerleşim yerlerinden biri. Fırat Kalkanı Harekatıyla terörden arındırılmıştı. Teröristlerle mücadele devam ediyor. Suriye Milli Ordusu'nun nöbet noktasında eller tetikte. 7/24 izleniyor.