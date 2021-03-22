Son dakika: A Haber Suriye'de! YPG'li teröristler böyle görüntülendi
Son dakika haberi... A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ve kameraman Mehmet Ali Bağ, Suriye'de Mare-Tel Rıfat hattına gitti. Ekibimiz bölgede mevzilenen teröristleri yerinde görüntüledi.
A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ve kameraman Mehmet Ali Bağ, Suriye'de Mare-Tel Rıfat hattına gitti. Ekibimiz bölgede mevzilenen teröristleri yerinde görüntüledi.
A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları Mare'den aktardı. A Haber ekibi Mare-Tel Rıfat hattında son gelişmeleri bölgeden takip ediyor.
ELLER TETİKTE
Mare, Tel Rıfat'a en uzun sınırı olan yerleşim yerlerinden biri. Fırat Kalkanı Harekatıyla terörden arındırılmıştı. Teröristlerle mücadele devam ediyor. Suriye Milli Ordusu'nun nöbet noktasında eller tetikte. 7/24 izleniyor.
Bölgede YPG/PKK'lı teröristlerin harerketliliği var.
YPG/PKK'lı teröristler ve terör mevzileri A Haber kamerasına böyle yansıdı.
O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Teröristlerin Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerine sızma girişimi engelleniyor.
Mehmetçik bugüne kadar Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesine geçmeye çalışan çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi.