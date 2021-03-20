Merkez Bankası’nda görev değişimi! Faizler düşecek mi? Yeni dönemde neler bekleniyor?

Son toplantıda 200 baz puanlık faiz artırımı hiç beklenmiyordu. Bize tamamen sürpriz oldu. Eğer Anadolu'da yatırımı konuşuyorsak bunu yapmanın tek yolu ucuz paraya ulaşabilmek. Bunu da yüzde 19'luk bir faiz oranıyla bu mümkün değil."

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