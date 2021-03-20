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Merkez Bankası’nda görev değişimi! Faizler düşecek mi? Yeni dönemde neler bekleniyor?

Başkanı son toplantıda yapılan 200 baz puanlık sürpriz artırımının ardından dikkatleri üzerine çekmişti. Ekonomi dünyasında büyük şaşkınlık yaratan gelişme konuşulurken dün gece Naci Ağbal görevden alınarak yerine Prof. Dr. atandı. Peki bu karar ne anlama geliyor? Yeni süreçte faizler düşecek mi? Yeni görevlendirilen isimden iş dünyasının beklentileri neler? canlı yayınına bağlanan ASKON Başkanı önemli değerlendirmelerde bulundu.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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ASKON Başkanı Orhan Aydın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bu kararın ülkemize ve iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. Hem Naci Ağbal hem de Şahap Kavcıoğlu işim ehli insanlar.

Bu zamana kadar 875 baz puan artmasının ülke ekonomisi ve özellikle iş dünyası tarafında olumsuz etkileri olduğunu sürekli ifade etmeye çalıştık.

Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomi reformlarını açıklarken sanayinin, ihracatın ve istihdamın ne kadar önemli olduğunu ifade etmişlerdi. Bunların olması üretim olması için ihracatın yükselmesi için ihracatın hızlı şekilde tek haneli rakamlara düşmesi gerekiyor.

Bunula ilgili devlet büyüklerimiz gerekli adımları atacaktır. Büyüyen bir Türkiye'de yüzde 20 faizlerin konuşulması çok ciddi bir sorun. Kısa sürede tek hanelere geldiğimiz günleri görmemiz lazım.

Çarkların daha hızlı dönmesi özellikle KOBİ ve esnaflar tarafındaki faizlerle ilgili bir düşüş sağlanarak ekonomide hızlı canlanmayı 2021'de yaşayabiliriz.

2021'de istenilen büyümenin yaşanması için faizlerin bir an evvel gerilemesi lazım. Bizde tüm kesimler bu büyüme sağlamak için gayret edeceğiz.

Merkez Bankası'ndaki değişimden sonra hızlı şekilde bir faiz düşüşü bekliyoruz. Hem enflasyonun hem faizin tek hanelere düşmesi bizim için çok önemli. Yeni dönemde ben faizlerin düşeceğine inanıyorum.

Son toplantıda 200 baz puanlık faiz artırımı hiç beklenmiyordu. Bize tamamen sürpriz oldu. Eğer Anadolu'da yatırımı konuşuyorsak bunu yapmanın tek yolu ucuz paraya ulaşabilmek. Bunu da yüzde 19'luk bir faiz oranıyla bu mümkün değil."

Faizler düşecek mi? FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

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