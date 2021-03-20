Kulaklık kullanımı kulağa zarar verir mi? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
Kulak içi ve kulak üstü çeşitleri bulunuyor. Her yaşta kullanılıyor. Son dönemde ise kablosuz kulaklıklar yaygınlaştı. Uzmanlar ise uyarıyor. Özellikle kulak içi kulaklıkların uzun süreli kullanımı işitme kaybı ve enfeksiyona neden oluyor. Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı Mehmet Mazhar Çelikoyar A Haber’e özel değerlendirmede bulundu.
Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı Mehmet Mazhar Çelikoyar'ın açıklamaları:
"Kulaklık kullanan kişiler dikkat etmeli. Kulaklık artık günümüzün bir parçası. Artık hayatımız telekomünikasyon olduğu için kulaklık da hayatımızın bir parçası haline geldi.
Sürekli kulakta kaldığı takdirde dış kulak yolunun hava alamaması sonucu içeride sıvı birikimi, şişme ve terleme bu terlemeyle beraber mantarlaşma ve bazı iltihap gelişimleri olabilir.
Kulak üstü kulaklık ve kulak içi kulaklık her ikisinin de ortak riski var o da yüksek ses.
Unutmamak lazım ki işitme organının en yakınına kadar girip çok yüksek ses verecek olursanız aslında kulağınızın yanına bir patlama yaşanmış gibi olacak.
Biz buna tıbbi olarak akustik travma deriz yani ses darbesi bunun anlamı sesin kulağa zarar vermesidir. Bu yüzden kulaklık kullanan kişiler mutlaka çok dikkatli olması gerekir."