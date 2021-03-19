Son dakika: İşte 2 PKK'lının yakalandığı o hücre evi! Böyle izlemişler
Son dakika haberi... Hatay'da metropollerde eylem hazırlığı yapan 2 terörist yakalandı. Peki bombacıların hedefi neydi? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur operasyonun yapıldığı o evden son gelişmeleri aktardı. Evin dışarısındaki güvenlik kameraları ise dikkat çekti.
ÖZEL HABER A Haber
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 zanlı, emniyetin operasyonuyla Hatay'da gözaltına alındı.
A Haber ekibi PKK'lıların yakalandığı o hücre evini görüntüledi.
Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensuplarının ülkeye illegal yollardan girerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çiftlik evinde saklandıkları tespit edildi.
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İşte yakalandıkları o hücre evi...
Güvenlik kameralarıyla dışarıdaki hareketliliği kontrol etmişler.