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Son dakika: İşte 2 PKK'lının yakalandığı o hücre evi! Böyle izlemişler

Son dakika haberi... Hatay'da metropollerde eylem hazırlığı yapan 2 terörist yakalandı. Peki bombacıların hedefi neydi? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur operasyonun yapıldığı o evden son gelişmeleri aktardı. Evin dışarısındaki güvenlik kameraları ise dikkat çekti.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Son dakika: İşte 2 PKK'lının yakalandığı o hücre evi! Böyle izlemişler

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 zanlı, emniyetin operasyonuyla Hatay'da gözaltına alındı.

A Haber ekibi PKK'lıların yakalandığı o hücre evini görüntüledi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensuplarının ülkeye illegal yollardan girerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çiftlik evinde saklandıkları tespit edildi.

İşte yakalandıkları o hücre evi...

Güvenlik kameralarıyla dışarıdaki hareketliliği kontrol etmişler.

İşte yakalandıkları o hücre evi İŞTE YAKALANDIKLARI O HÜCRE EVİ

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