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Son dakika: İşte 2 PKK'lının yakalandığı o hücre evi! Böyle izlemişler

A Haber
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Giriş: 19.03.2021 08:43
Güncelleme:19.03.2021 09:02
Son dakika haberi... Hatay'da metropollerde eylem hazırlığı yapan 2 terörist yakalandı. Peki bombacıların hedefi neydi? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur operasyonun yapıldığı o evden son gelişmeleri aktardı. Evin dışarısındaki güvenlik kameraları ise dikkat çekti.
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